רשת CBS דחתה את שידורו של קטע בתוכנית התחקירים "60 דקות", שעסק בראיונות עם מהגרים שנשלחו לכלא הידוע לשמצה של אל סלבדור, CECOT, לאחר שגורשו מארצות הברית בתקופת ממשל טראמפ.

הקטע, שנשא את השם "בתוך CECOT", היה אמור לכלול ריאיון של הכתבת שרין אלפונסי עם כמה מהמגורשים ששוחררו מאז, ותיארו לדבריהם תנאים קשים, אכזריים ומענים שבהם הוחזקו בכלא.

על פי הודעה שפורסמה לעיתונות לקראת השידור, מוקדם יותר השנה גירש ממשל טראמפ מאות מהגרים מוונצואלה לאל סלבדור - מדינה שלרבים מהם לא היה כל קשר אליה - בטענה כי מדובר בטרוריסטים. המהלך עורר מאבק משפטי מתמשך, ותשעה חודשים לאחר מכן ממשלת ארצות הברית עדיין לא פרסמה את שמות כל המגורשים שנכלאו ב-CECOT, אחד מבתי הכלא הקשוחים ביותר באל סלבדור.

שעות ספורות לפני שידור הפרק ביום ראשון פרסמה התוכנית הודעת עורך ברשת X, שבה נמסר כי לוח השידורים עודכן והכתבה תשודר במועד עתידי.

לאחר סערת האנטישמיות בקרב אנשיו: ממדאני העלה סרטון חנוכה עם השחקן היהודי אריה רוזן | 13:44

בתוכנית לא נמסר הסבר רשמי לדחייה, אך דובר CBS מסר כי הרשת הגיעה למסקנה שנדרש דיווח נוסף לפני שידור הכתבה. במקביל, "60 דקות" הפכה לפרטי את הקטע בערוץ היוטיוב שלה, שבו נראתה אלפונסי משוחחת עם אסיר לשעבר שתיאר את חוויותיו כ"ארבעה חודשים של גיהינום". באחד הקטעים שאלה אלפונסי את המרואיין אם חשב שימות בכלא, והוא השיב כי הם הרגישו כמו "מתים מהלכים".

נציין כי הרשת נקלעה לאחרונה לעימות מתוקשר עם הנשיא דונלד טראמפ, בעקבות טענות מצדו ומצד מקורביו כי ריאיון שנערך בתוכנית "60 דקות" עם קמלה האריס עבר עריכה מגמתית שהוציאה דברים מהקשרם ופגעה בו פוליטית. טראמפ תבע את הרשת בסכום עצום של 10 מיליארד דולר, והמפיק הראשי של התוכנית, ביל אוונס, הודיע על התפטרותו.