הקו החדש של הרכבת הקלה בטלאחומולקו דה סוניגה שבמדינת חליסקו במקסיקו נחנך ביום שני הקודם, במטרה להקל על התחבורה באזור.

טקס ההשקה משך תשומת לב ברשתות החברתיות מסיבה בלתי צפויה, לאחר שפורסם סרטון שבו נראה ראש העיר, חרארדו קווירינו ולאסקס צ’אבס, מפספס את הנסיעה הראשונה ברכבת.

בסרטון ניתן לראות את ולאסקס רץ יחד עם אנשי צוותו לעבר הקרון, אך הרכבת מתחילה בנסיעה רגע לפני שהוא מספיק לעלות, והוא נותר על הרציף כשהרכבת מתרחקת. התיעוד הפך לויראלי ועורר תגובות רבות ברשת.

חלק מהגולשים שיבחו את הנהגים וציינו כי הכללים חלים על כולם ללא יוצא מן הכלל, ואחרים ציינו כי ראש העיר הפגין צניעות כאשר לא ניסה לעצור את הרכבת. היו גם מי שתיארו אותו כמי שנראה "שמח ועצוב בו זמנית", לנוכח הרגע החריג שתועד.