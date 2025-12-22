כיכר השבת
רגע מביך: ראש העיר פספס את טקס ההשקה כשהרכבת ברחה מהתחנה | צפו

טקס ההשקה של קו רכבת חדש במקסיקו משך תשומת לב מסיבה בלתי צפויה, לאחר שפורסם סרטון שבו נראה ראש העיר מפספס את הנסיעה הראשונה ברכבת | התיעוד הפך לויראלי ועורר תגובות רבות ברשת (בעולם)

הרגעים בהם הרכבת ברחה לראש העיר (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הקו החדש של הרכבת הקלה בטלאחומולקו דה סוניגה שבמדינת חליסקו במקסיקו נחנך ביום שני הקודם, במטרה להקל על התחבורה באזור.

טקס ההשקה משך תשומת לב ברשתות החברתיות מסיבה בלתי צפויה, לאחר שפורסם סרטון שבו נראה ראש העיר, חרארדו קווירינו ולאסקס צ’אבס, מפספס את הנסיעה הראשונה ברכבת.

בסרטון ניתן לראות את ולאסקס רץ יחד עם אנשי צוותו לעבר הקרון, אך הרכבת מתחילה בנסיעה רגע לפני שהוא מספיק לעלות, והוא נותר על הרציף כשהרכבת מתרחקת. התיעוד הפך לויראלי ועורר תגובות רבות ברשת.

חלק מהגולשים שיבחו את הנהגים וציינו כי הכללים חלים על כולם ללא יוצא מן הכלל, ואחרים ציינו כי ראש העיר הפגין צניעות כאשר לא ניסה לעצור את הרכבת. היו גם מי שתיארו אותו כמי שנראה "שמח ועצוב בו זמנית", לנוכח הרגע החריג שתועד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

