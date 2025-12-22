דוח של משרד ההגנה האמריקני קובע כי סין הציבה ככל הנראה יותר ממאה טילים בליסטיים בין־יבשתיים, בשלושה מתחמים תת קרקעיים חדשים.

לפי הדוח, שנחשף בסוכנות הידיעות רויטרס, בייג’ינג מרחיבה ומחדשת את מאגרי הנשק שלה בקצב מהיר יותר מכל מדינה גרעינית אחרת, אף שסין דוחה את הטענות ומגדירה אותן כניסיון להשחיר את שמה ולהטעות את הקהילה הבינלאומית.

הדוח מציין כי מדובר בטילי DF-31 מונעי דלק מוצק, שהוצבו סמוך לגבול עם מונגוליה. הפנטגון דיווח בעבר על קיומם של המתחמים, אך זו הפעם הראשונה שבה נמסר אומדן לכמות הטילים שהוטענו בהם.

עוד נכתב בדוח כי למרות הצהרותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחודש שעבר על אפשרות לתוכנית פירוק נשק גרעיני משותפת עם סין ורוסיה, בוושינגטון לא מזהים נכונות מצד בייג’ינג להשתתף במהלכים כאלה.

לפי הדוח, מאגר ראשי הקרב הגרעיניים של סין עמד ב-2024 על מעט יותר מ-600, קצב ייצור שנחשב איטי יחסית לשנים קודמות, אך ההתרחבות נמשכת, וסין צפויה לחצות את רף אלף ראשי הקרב עד 2030. סין מצידה מדגישה כי היא פועלת לפי דוקטרינת הגנה עצמית ומדיניות של אי־שימוש ראשון בנשק גרעיני.

הדוח הרחב עוסק גם בהיערכות הצבאית של סין סביב טייוואן, וקובע כי בייג’ינג שואפת לפתוח בעימות בין המדינות עד סוף 2027, כולל אפשרות לתקיפות בטווחים של אלפי מיילים ימיים שעלולות לאתגר את הנוכחות האמריקנית באזור אסיה־פסיפיק.

הפרסום מגיע פחות מחודשיים לפני פקיעת הסכם "ניו סטארט" בין ארצות הברית לרוסיה, ההסכם האחרון המגביל את היקף הנשק הגרעיני האסטרטגי בין שתי המעצמות. החשש הוא כי היעדר הסכם כל שהוא יוביל למרוץ חימוש גרעיני תלת־צדדי.