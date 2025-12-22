כיכר השבת
תיעוד דרמטי: שמעה שפורצים לה לבית - והתנגשה בכוח ברכב של החשודים

תיעוד דרמטי מציג את הרגעים שבהם אישה פוגעת עם רכבה ברכבו של חשוד בפריצה, לאחר שניסו לגנוב מהבית שלה באור יום | לאחר ההתנגשות, הווידאו מראה שלושה חשודים רצים מהמקום ברגל (בעולם)

הסרטון הדרמטי של ההתנגשות (צילום: מתוך מצלמת אבטחה)

תיעוד דרמטי ממצלמת אבטחה מציג את הרגעים שבהם אישה פוגעת עם רכבה ברכבו של חשוד בפריצה, לאחר שניסו לגנוב באור יום מהבית שלה בקליפורניה.

אדם אנונימי, שהזדהה בשם דיוויד, סיפר לתקשורת שאשתו יצאה לקפה ושוחחה בטלפון עם אמה, שנשארה בבית עם שלושת ילדיהם הצעירים. לפתע, אמו החלה לצעוק לעזרה. פורצים קפצו מעל השער הקדמי, ניסו להיכנס דרך דלת הזזה בחלק האחורי של הבית והתמודדו עם הסבתא, ואז ברחו מהמקום.

לפני שהחשודים הצליחו לעזוב את הנכס, אשתו של דיוויד כבר חזרה הביתה. הווידאו הדרמטי מציג את רכבה, מרצדס מסוג G-Wagon, נוסע במהירות ברחוב ופוגע ברכב החשודים לפני שעצר בחצר הקדמית.

לאחר ההתנגשות, התיעוד מראה שלושה חשודים רצים מהמקום ברגל.

כאשר משטרת לוס אנג’לס הגיעה וחיפשה את הרכב, נמצא בו ארנק עם רישיון נהיגה וכלי פריצה, בנוסף למשדר המכוון לסורק הרדיו של המשטרה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

