כיכר השבת
עגלה מעופפת

אינסטינקט של אבא: מסוק העיף עגלת תינוק לתוך המים 

סרטון ויראלי מתעד רגעים של בהלה, כאשר מסוק שביצע נחיתה גרם למשב רוח עוצמתי שהעיף עגלה היישר לתוך המים (חדשות בעולם)

האירוע הדרמטי התרחש בסמוך למבצר פטרופבלובסקיה שבסנט פטרסבורג. במהלך נחיתת מסוק באזור, משבי הרוח העוצמתיים שיצרו הלהבים העיפו עגלת תינוק שהייתה על הרציף ישירות אל מימי מצר קרונברקסקי

במזל רב, העגלה הייתה ריקה באותם רגעים גורליים. זמן קצר לפני שהרוח הכתה, האב הרים את בנו בזרועותיו, ובכך נמנע אסון כבד. עוברי אורח שהיו עדים למתרחש נתקפו בבהלה; אישה שזינקה בתושייה בניסיון לתפוס את העגלה לפני שתיפול למים כמעט איבדה את שיווי משקלה ונפלה בעצמה פנימה.

עוצמת הרוח מהמסוק הייתה כה גבוהה עד שדווח כי גם עץ ליבנה (ברזה) נשבר במקום. ניסיונות החילוץ של העגלה מהמים נתקלו בקשיים נוספים: קפטן של סירת מנוע שהיה בקרבת מקום ניסה להתקרב כדי למשות את העגלה, אך כלי השיט שלו עלה על שרטון במהלך התמרון.

צוותי ההצלה אישרו בסופו של דבר כי העגלה הייתה ריקה וכי לא היו נפגעים בנפש באירוע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

