כיכר השבת
חשש באיראן

בצל איומי טראמפ: צוללת גרעינית אמריקאית מתקרבת לשדה הקרב

צוללת טילים בליסטיים מסדרת אוהיו הגיעה למצר גיברלטר לאחר דחיית ההצעה האיראני | טראמפ שוקל את חידוש "פרויקט חופש" במצר הורמוז (בעולם)

צוללת מסוג "אוהיו" בטקס השקתה (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

בצל תגובתו הבוטה של להצעה האיראנית להפסקת האש, הפנטגון אישר היום (שני) כי צוללת אמריקנית גרעינית מסדרת "אוהיו" - הגדולה ביותר בצי האמריקני - הגיעה למצר גיברלטר, כשהיא בדרכה למזרח התיכון.

"הדבר מעיד על יכולתה, גמישותה ומחויבותה המתמשכת של לבעלות בריתה בנאט"ו", נמסר בהודעה מטעם צבא ארה"ב.

לפי ההודעה, צוללות טילים בליסטיים מסוג "אוהיו" הן אמצעי ל"שיגור בלתי ניתן לגילוי של טילים בליסטיים מצוללות. הן מספקות לארה"ב את החלק החזק ביותר שלה בשלישייה הגרעינית".

מוקדם יותר היום, אחרי שכבר דחה את ההצעה האיראנית ואמר כי היא "לא מתקבלת על הדעת", העביר טראמפ מסר לפיו הוא שוקל לחדש את "פרויקט חופש" לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז.

בתוך כך, יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף אמר כי "כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב לכל תוקפנות. אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות יובילו תמיד לתוצאות שגויות". הוא סיכם כי "אנו מוכנים לכל האפשרויות - הם יופתעו".

