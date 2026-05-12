התשובה לטהרן: מטוסי הקרב של מצרים נחתו באבו דאבי

צבא מצרים - צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים המצריים צבא מצרים | צילום: צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים המצריים 10 10 0:00 / 0:36

התמונות שהגיעו השבוע מאבו דאבי מעבירות מסר ברור לכל מי שמתכנן לערער את היציבות במפרץ. נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, הגיע לביקור רשמי ומפתיע באיחוד האמירויות, שם הצטרף למארחו, השייח' מוחמד בן זאיד, לסריקה משותפת של מטוסי ה"רפאל" המצריים שהוצבו במדינה. הנוכחות של מטוסי קרב מצריים על אדמת האמירויות היא אירוע חריג ודרמטי שמסמן את הידוק הברית הצבאית בין המדינות הסוניות המרכזיות.

מצרים, המחזיקה בצי מטוסי ה"רפאל" הגדול בעולם אחרי צרפת, החליטה להוציא את כלי הטיס המתקדמים מגבולותיה – מהלך שקהיר ממעטת לבצע. עם 54 מטוסי קרב צרפתיים מתקדמים בארסנל שלה, מצרים הופכת לשחקן מפתח במערך ההגנה האווירית האזורי. הפריסה הנוכחית נועדה לתגבר את היכולות המבצעיות מול איומי כטב"מים וטילים, והיא מהווה המשך ישיר לפריסה הצרפתית שנרשמה בבסיסי האמירויות בחודש מרץ האחרון.

מטוסי רפאאל המצריים ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות )

התשובה הערבית לטרור האיראני בצל איומי טראמפ: צוללת גרעינית אמריקאית מתקרבת לשדה הקרב אריה רוזן | 11.05.26 התזמון של המהלך אינו מקרי. על פי מומחים צבאיים, פריסת הטייסת המצרית מגיעה בתגובה ישירה למתיחות הגוברת מול איראן והתקיפות החוזרות ונשנות נגד מטרות אסטרטגיות במפרץ. כידוע, איחוד האמירויות ביצעה תקיפות סודיות באיראן, כולל תקיפה על מתקן נפט סמוך להכרזה על הפסקת האש, כפי שחשף ה"וול סטריט ג'ורנל". בניית הקואליציה האזורית, הכוללת תיאום הדוק בין מצרים לאמירויות, נועדה ליצור חומת מגן אווירית שתבלום את רשתות הפרוקסי של איראן. משרד ההגנה האמירתי הדגיש כי המדינות בוחנות את המוכנות המבצעית מול אתגרים דינמיים ומשתנים במרחב האווירי. יצוין כי נשיא איחוד האמירויות הבהיר לאחרונה כי ארצו "איננה טרף קל" לנוכח מתקפות הטילים והמל"טים שמובילה איראן.

תרגיל משותף צבא מצרים עם סעודיה - צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים המצריים תרגיל משותף צבא מצרים עם סעודיה | צילום: צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים המצריים 10 10 0:00 / 1:31

הגנה אווירית אינטגרטיבית: העתיד כבר כאן

המהלך המצרי-אמירתי הוא שלב קריטי בהקמת מערך הגנה אווירית אינטגרטיבי במזרח התיכון. הצורך בתיאום רב-לאומי גבר נוכח איומי הטילים והכטב"מים שהפכו לכלי הנשק המרכזי של איראן. על פי הנתונים, מערכות ההגנה האווירית של האמירויות יירטו בהצלחה מאות טילים ומל"טים ששוגרו משטח איראן בשבועות האחרונים.

המסר שיוצא מאבו דאבי הוא מסר של הרתעה וסולידריות ערבית: המדינות הגדולות באזור כבר לא פועלות לבד. השותפות האסטרטגית הזו נועדה להבהיר כי שמי המפרץ אינם פרוצים, וכי כל תוקפנות עתידית תיתקל במענה צבאי מתואם ועוצמתי. הפריסה המשותפת של כוחות אוויר מצריים ואמירתיים מהווה אבן דרך משמעותית בבניית ציר הגנה אזורי מול האיום האיראני המתמשך.

עדכונים נוספים בהמשך.