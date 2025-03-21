בסוף השבוע האחרון פורסמו דבריו של שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, שהאשים בחריפות את מצרים ש"פוגעת במתכוון בהסכמי השלום עם ישראל", והוסיף כי היא "בונה כוח מצרי מתוגבר בסיני" | מיד לאחר פרסום הדברים, והסערה העולמית שעוררו, הגיע נשיא הקונגרס היהודי העולמי, רון לאודר, לביקור בזק בקהיר | על פי הדיווח, לאודר הגיע כדי "לצנן את הרוחות" במצרים (מדיני)
השבוע נשיא ארה"ב המליץ בחום למצרים וירדן לקלוט לשטחן מהגרים עזתים שאיבדו את ביתם במלחמה | מקור ביטחוני בכיר המכהן כיום בצה"ל, התייחס להצעה ואמר כי מדובר ברעיון חיובי והוסיף כי המנגנון השלטוני של חמאס ברצועה טרם הוכרע ויש עוד עבודה רבה במאבק הבלתי פוסק של ישראל נגד ארגון הטרור (צבא)
באו"ם מעבירים מסרים על הלחץ הגובר באזור רפיח בכלל ובמעבר הגבול בפרט לאחר שאלפי עזתים התפנו לאזור לאור חשש מהלחימה הפעילה ברוב חלקי הרצועה | בין השורות ניתן להבין כי קיים חשש מפריצת מעבר רפיח על ידי אלפי עזתים שינסו לעזוב את הרצועה בכל דרך אפשרית (בעולם)
א -סיסי הודיע היום (שלישי) כי ארצו לא תקלוט את הפלסטינים שנמלטו מרצועת עזה. הוא הציע שהם יעברו לנגב עד שישראל תסיים את הלחימה | אתמול (שלישי) גם עבדאללה מלך ירדן הודיע שארצו לא תכניס לשטחה פליטים פלסטינים(חדשות)