לא דיברו כבר שנתיים וחצי: הפגישה שטראמפ מתכנן לנתניהו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לכנס פסגה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ובין נשיא מצרים עבד אל-פאתח א-סיסי. כך חשף היום (ראשון) העיתונאי ברק רביד.

לפי הדיווח, שפורסם ב-N12, התנאי לקיום הפגישה הוא אישור מצד נתניהו לעסקת הגז האסטרטגית עם מצרים.

עוד מסרו בכירים אמריקנים, לפי הדיווח, שעל נתניהו לנקוט בצעדים כלכליים נוספים שישמשו עבור אסיסי תמריץ להסכים לפגישה.

נתניהו ואסיסי, ראשי שתי המדינות הסמוכות, שברית שלום ביניהן, ושיתהן חולקות גבול עם רצועת עזה, לא שוחחו כבר למעלה משנתיים - מאז פרוץ המלחמה בעזה. למעט שיחה טלפונית לפני כמעט חודשיים

בחג הסוכות האחרון, בהושענא רבה, במקביל לשחרור החטופים החיים, התקשר אסיסי לנתניהו בתיוך טראמפ והזמין אותו להשתתף בפגיש בשארם א-שייח עם יתר ראשי המדינות הערביות.

נתניהו תחילה נעתר להגיע לפגישה, אולם כעבור זמן קצר הודיע כי בשל החג לא ייעתר לה. בפועל נתניהו לא השתתף.

דיווחים שונים הצביעו על תנאי של ארדואן מטורקיה, שהתנה את הגעתו לפסגה בכך שנתניהו לא ישתתף בה. כך או כך נתניהו נעדר מהפסגה. האם כעת יפגש פנים אל פנים עם אסיסי?