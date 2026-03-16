כיכר השבת
עשרות מיליוני צפיות

הטירוף סביב הסרטון של נתניהו נמשך: כוס הקפה שלא נשפך והיד לכיס

סרטונו של ראש הממשלה נתניהו בקפה הסטף אתמול ממשיך לעורר הדים ברשתות החברתיות | הסרטון שצבר 61 מיליון צפיות, שבא לסתור טענות בדבר "מותו" של ראש הממשלה, רק עורר תיאוריות קונספירציה חדשות | על דבר אחד כולם מסכימים (ברשתות): מדובר בעוד סרטון AI - ויש להם הוכחות ניצחות לכך (חדשות) 

1תגובות

סרטונו של מעורר הדים חסרי תקדים ב, כאשר נכון לשעת כתיבת שורות אלו הוא עבר את 61 מיליון הצפיות ברחבי העולם.

במקור, הסרטון נועד להוכיח לעולם כי ראש הממשלה עדיין בחיים, וכי אכן יש לו חמש אצבעות ולא שש, כפי ש"הוכיחו" אי אלה מהצהרה קודמת של ראש הממשלה, עליה נטען כי נוצרה ב-AI.

אלא שבמקום לקבור סופית את הטענות בדבר מותו של ראש הממשלה בהפצצה איראנית, הסרטון גרר את ההפך המוחלט.

שונאי ישראל וסתם חובבי קונספירציה החלו להוכיח מתוכן הסרטון כי מדובר ביצירת AI נוספת מבית היוצר של ראש הממשלה.

בתגובות השונות הוכיחו מומחים מטעם עצמם כי מדובר כאמור ביצירת בינה מלאכותית, מאחר וכוס הקפה של נתניהו אינה נשפכת בזמן שהוא מטה אותה.

הסרטון שהופץ היום (צילום: ראש הממשלה)

אחרים הוכיחו כי אכן מדובר ביצירת בינה מלאכותית בגלל "בעיה" לטענתם באוזנו של ראש הממשלה או חוסר סימטריה בין שתי אוזניו.

עוד נטען כי הקופה הרושמת אינה מראה את התאריך הנכון, או עיוותים לטענתם בכיתוב. אחרים טענו כי בשלב מסוים נתניהו "לא מצליח" להכניס יד לכיס, מה שמוכיח מעל לכל ספק לדבריהם כי מדובר ביצירת AI.

כותב אחד, יצירתי במיוחד, "הוכיח" כי מדובר ביצירת בינה מלאכותית על בסיס סרטון ישן בזמן הקורונה, והוכיח זאת ממסכת הקורונה שעטה אחד מאנשי השב"כ האמון על ביטחונו האישי של נתניהו...

כדי להיווכח מקרוב בטירוף סביב הסרטון של ראש הממשלה, מספיק לכתוב "netanyahu" ב-X, מה שהולך שם פשוט מטורף.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
רואים כצת קצף של חלב מתי שהוא שותה למה שיגידו שזה לא אמיתי
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר