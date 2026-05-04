מערכת מגן אור ( מאת Rafael Advanced Defense Systems photographer - https://www.rafael.co.il/system/iron-beam/, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151649434 )

הסלמה מסוכנת נרשמת הערב (שני) באזור המפרץ הפרסי, כאשר איראן פתחה במתקפה רחבת היקף של טילי שיוט וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות ועומאן. במערכת הביטחון בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, מחשש להשפעות ישירות על האזור כולו.

על פי ההודעה הרשמית של משרד ההגנה באיחוד האמירויות, ארבעה טילי שיוט שוגרו מאיראן לעבר המדינה. מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט שלושה מהטילים מעל המים הטריטוריאליים, בעוד שהטיל הרביעי נפל לים. הקולות החזקים שנשמעו בחלקים שונים של המדינה היו תוצאה ישירה של פעולת היירוט. שריפה במתקן נפט ופגיעה בבניין מגורים שעה קלה לאחר הדיווח הראשוני, התקבלו דיווחים נוספים על הסלמה משמעותית. הצבא הבריטי דיווח כי אוניה עולה באש מול חופי דובאי. בנוסף, כטב"ם נפץ הצליח לפגוע במתקן נפט בעיר פוג'יירה, מה שהוביל לפריצת שריפת ענק ולפציעתם של שלושה אזרחים. ממשל טראמפ חושף: כך איראן הלבינה מיליארדי דולרים דוד הכהן וב. ניסני | 18:51 השר בן גביר הגיע למירון ודרש: "אל תגיעו לפה - זה ממש פיקוח נפש" | צפו קובי אטינגר | 20:14 גם בעומאן השכנה דווח על פגיעה ישירה בבניין מגורים, שכתוצאה ממנה נפצעו שני בני אדם. התקיפות הובילו לסגירה מיידית של המרחב האווירי בדובאי ולשיבושים קשים בתנועת המטוסים באזור. בעקבות ההסלמה, מחיר הנפט זינק והוא כעת עומד על 114 דולרים לחבית.

התקיפה האיראנית באזור תעשיית הנפט של פוג'יירה, איחוד האמירויות הערביות.

איראן מאיימת: "המשחתות חשבו שהן יכולות להתקרב בחשאי"

רמטכ"ל צבא איראן, אמיר חאתמי, אישר את דבר הירי וטען כי מדובר ב"הגנה על ביטחון האזור" מפני המשחתות האמריקניות. "המשחתות חשבו שהן יכולות להתקרב למצר הורמוז בחשאי, אך תגובתנו הייתה ירי מיידי", הצהיר חאתמי והזהיר כי כל כוח אמריקני באזור "ייתקל בטילי שיוט ורחפני קרב".

מנגד, אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM), אישר כי ארה"ב הטביעה שש סירות איראניות שניסו לשבש את התנועה הימית ואף יירטה טילים וכטב"מים שכוונו לעבר ספינותיה. גורם בכיר באיחוד האמירויות מסר לכלי התקשורת בארה"ב: "אנחנו מצפים לתקיפה אמריקאית-ישראלית באיראן במהלך 24 השעות הקרובות".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

צה"ל בכוננות גבוהה: הנחיות מיוחדות באזור מירון

בישראל עוקבים בדאגה אחר ההסלמה. גורם צבאי הבהיר כי "צה"ל מצוי בכוננות ובדריכות גבוהה", אך הדגיש כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף לכלל הציבור. עם זאת, דובר צה"ל הודיע על עדכון הנחיות תקופתי שיהיה בתוקף עד ליום חמישי בערב.

בעוד שברוב חלקי הארץ נמשכת השגרה, בקו העימות בצפון וביישובים הסמוכים לציון הרשב"י – אור הגנוז, ספסופה, מירון ובר יוחאי – הוטלו הגבלות התקהלות: עד 200 איש בשטח פתוח ועד 600 איש במבנה סגור, בכפוף לקרבה למרחבים מוגנים. גורם בכיר בישראל תדרך ואמר: "אם האיראנים לא יתקפלו - יש על השולחן תקיפה רצינית של ישראל וארה"ב".

השלכות כלכליות ותגובות בינלאומיות

המתקפה על מתקני הנפט באמירויות כבר נותנת את אותותיה בשווקים העולמיים. מחירי הנפט זינקו באופן מיידי, כאשר חבית מסוג ברנט נסחרת סביב 114 דולר. באיחוד האמירויות הגדירו את התקיפה כ"הסלמה מסוכנת ומעשה בלתי מתקבל על הדעת", והבהירו כי הם שומרים לעצמם את הזכות לתגובה מלאה.

בעקבות ההסלמה, ראש הממשלה נתניהו לא יעיד מחר בבית המשפט. הנשיא טראמפ תקף בחריפות ואיים: "איראן תימחק מעל פני האדמה אם היא תמשיך לתקוף ספינות אמריקניות". כידוע, זו לא הפעם הראשונה שאיראן מנסה לשבש את התנועה הימית במפרץ, אך ההסלמה הנוכחית נחשבת למסוכנת ביותר מזה זמן רב.