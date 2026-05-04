מתקפת פתע פיננסית

מבצע Economic Fury: ארה"ב חשפה את בנק הצללים הסודי של איראן

משרד האוצר האמריקני הכריז על מבצע "Economic Fury" נגד מערך "בנקאות הצללים" האיראני. הסנקציות הוטלו על רשתות המרת מט"ח וחברות קש שהלבינו מיליארדי דולרים מכספי נפט, במטרה לנתק את המימון הישיר של גופי הביטחון והטרור של המשטר (בעולם)

ירי אזהרה של חיל הים האיראני לעבר משחתות אמריקאיות בהורמוז
תחת הכותרת המאיימת "Economic Fury" (זעם כלכלי), ממשל טראמפ פתח השבוע במתקפה חזיתית נגד מערך הלבנת ההון הגלובלי של . במוקד המהלך - רשת מתוחכמת של בתי המרה וחברות קש שהצליחה להפוך יואן סיני לדולרים נזילים עבור הצבא האיראני, תוך עקיפת המגבלות הבינלאומיות.

בוושינגטון מבהירים: זהו ניסיון ממוקד לחנוק את היכולת הפיננסית של המשטר ולהותיר את גופי ה ללא חמצן כלכלי. מזכיר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, הבהיר: "אנו פועלים בתקיפות כדי לנתק את עורקי החיים הפיננסיים של הצבא האיראני. נמשיך לרדוף אחרי יכולת המשטר לייצר ולמשוך כספים".

תחבולת הדרכונים והמכבסה הסינית

המודיעין האמריקני חושף את השיטה המתוחכמת שבאמצעותה עקפה איראן את המגבלות הבינלאומיות. מנהלי רשתות ההמרה, כמו פדרם פירוזן ונאסר קאסמי ראד, השתמשו באזרחויות זרות - בעיקר מדומיניקה וסנט קיטס - כדי להסוות את זהותם האיראנית ולפתוח חברות קדמיות בדובאי, הונג קונג ובריטניה.

הרשת המירה כספי נפט מסין למטבעות מערביים, בעיקר דולר ואירו, דרך חשבונות בנק במדינות עם פיקוח רופף. כלל הנכסים של המעורבים ב הוקפאו באופן מיידי, וסנקציות משניות יוטלו על כל גורם בינלאומי שימשיך לסחור איתם.

המצור מתהדק - איראן מחפשת פתחי מילוט

המהלך האמריקני מגיע בעת שאיראן מתמודדת עם קשיים כלכליים חמורים. המצור הימי האמריקני מקשה על ייצוא נפט סדיר, והרשויות באיראן נאלצות לאפשר שיירות ענק של מבריחי דלק בגבול פקיסטן כדי להקל על הלחץ במתקני אחסון הנפט שהתמלאו עד אפס מקום.

בעוד ארה"ב מנסה לחנוק את כלכלת איראן, סין כבר הודיעה לחברות מקומיות להתעלם מהסנקציות ולהמשיך בסחר בנפט איראני. החשש משיבושים ארוכים באספקה במיצר הורמוז כבר הקפיץ את מחירי הנפט לשיאים של ארבע שנים, כאשר מחיר חבית נפט מסוג ברנט הגיע ליותר מ-125 דולרים.

מלחמה כלכלית ללא פשרות

המהלך האמריקני מצטרף לשורה של צעדים אסטרטגיים שנועדו לצמצם את יכולת איראן לממן את פעילותה האזורית. הניסיון של וושינגטון לחתוך את מקורות ההכנסה של טהרן נתקל במכשולים בלתי צפויים - הברחות מאורגנות בחסות המדינה, כאשר כל ערוץ שדרכו איראן מצליחה להוציא דלק מהמדינה הופך לניצחון קטן על המצור.

יצוין כי בעבר הטילה ארה"ב סנקציות דומות על גופי תקשורת התומכים בחמאס, כולל ערוץ הטלגרם הפופולרי GAZA NOW. המאבק הכלכלי נגד ארגוני הטרור ותומכיהם ממשיך להתרחב, כאשר ממשל טראמפ מבהיר כי לא יסתפק בצעדים חלקיים.

