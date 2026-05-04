מדע בדיוני במציאות: היד הביונית שזזה לבד

עולם המדע הבדיוני הופך למציאות: הסטארט-אפ הבריטי Open Bionics הדהים את עולם הרפואה והטכנולוגיה עם חשיפת ה-"Hero Arm" הזרוע הביונית האלחוטית הראשונה בעולם.
פריצת הדרך המרעישה ביותר במכשיר החדש היא היכולת שלו לפעול כזחלן נשלט מרחוק; גם כאשר כף היד והזרוע מופרדות מהמשתמש, ניתן להמשיך להפעיל אותן במדויק באמצעות מערכת הבקרה.
איך הקסם הזה עובד?
בניגוד לטכנולוגיות אחרות הדורשות השתלת שבבים פולשנית במוח ה-Hero Arm מיוצרת בהדפסת תלת-ממד ומשתמשת באלקטרודות חיצוניות בשם "MyoPods". אלקטרודות אלו מוצמדות לעור בנקודת הקטיעה, קולטות את אותות השרירים של המשתמש ומתרגמות אותם לתנועה כמו פתיחה וסגירה של כף היד גם כשהיא נמצאת במרחק מהגוף.
טילי לוקי בת ה-19, קטועת ידיים שהתנסתה באב-הטיפוס, הדגימה כיצד הזרוע הקלה ביותר בשוק מסוגלת לבצע פעולות מורכבות ומגוונות: הרמת מזוודות במשקל של עד 25 קילוגרם ודחיפת עגלות ילדים, שימוש בטלפון נייד, סגירת רוכסנים ואפילו אחיזה במפרט של גיטרה. הזרוע עמידה למים ויכולה להסתובב ב-360 מעלות.
הפיתוח, שארך ארבע שנים, מציב סטנדרט חדש בתחום השיקום. בעוד שחברות אחרות מתמקדות בחיבור המוח למכונה כדי לעזור לחולים להחזיר לעצמם את השליטה בתנועה דרך נוירופלסטיות (יכולת המוח להשתנות וליצור קשרים חדשים), Open Bionics מציעה פתרון נגיש, קל ומתקדם טכנולוגית שמשנה את חוקי המשחק עבור קטועי גפיים ברחבי העולם.
0 תגובות