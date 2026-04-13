מאמנים את התליין: פועלים בהודו מלמדים את הרובוט איך לקחת להם את הפרנסה

סרטונים ויראליים ממפעלים בהודו חושפים מציאות דיסטופית שבה פועלי טקסטיל מתעדים כל תנועת יד זעירה וכל "קיצור דרך" מקצועי | המידע שנאסף משמש לאימון בינה מלאכותית ורובוטים, במה שנראה כהכשרת הדור הבא של העובדים – המכונות שיחליפו אותם ביום מן הימים (חדשות בעולם)

פועלים בהודו עם מצלמות ראש מאמנים בינה מלאכותית (צילום: רשתות חברתיות)

בימים האחרונים שטפו את הרשתות החברתיות סרטונים מטלטלים מתוך מפעלי טקסטיל גדולים בהודו, המציגים שורות של עובדים מרוכזים בתפירה וטיפול בבדים, כשלראשם מוצמדות מצלמות קטנות. בעוד שבמבט ראשון זה עשוי להיראות כמו אמצעי לפיקוח או בטיחות, המציאות המסתמנת מורכבת ומדאיגה הרבה יותר: איסוף נתונים לטובת אוטומציה מלאה.

לפי הדיווחים, המצלמות מתעדות "נתונים אגוצנטריים" (נקודת מבט מגוף ראשון) של עבודה מיומנת. המטרה היא להשתמש בתיעוד כדי ללמד מערכות בינה מלאכותית ורובוטים לבצע תנועות ידיים מורכבות, כמו טיפול בבד עדין, באמצעות שיטה הנקראת "למידת חיקוי" .

טכנולוגיה זו מאפשרת למכונות ללמוד מבני אדם מבלי להזדקק לציוד יקר של לכידת תנועה. כל תנועת יד, כל כיוון עדין וכל טכניקה ייחודית שהעובד סיגל לעצמו במהלך השנים, מוקלטים כעת כדי להפוך לחלק מהאלגוריתם של המחליף הרובוטי שלו.

התגובות ברשת נעו בין סקרנות טכנולוגית לחרדה עמוקה. פרשנים רבים מתארים את התופעה כניצול, בטענה שהעובדים למעשה "מאמנים את המחליפים של עצמם". בעוד שהעובדים מקבלים שכר על עבודתם הנוכחית, הם תורמים לאוטומציה שתייתר את תפקידם בעתיד הקרוב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

