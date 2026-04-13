כיכר השבת
מהפכה בסין

4X4: הכלבים הרובוטיים בסין שמוציאים את חיות המחמד לטיול

תיעודים חדשים מהערים המרכזיות בסין חושפים מציאות שנתפסה עד לא מזמן כמדע בדיוני: רובוטים על ארבע שמוליכים כלבים ברחובות | האם הטכנולוגיה עומדת לייתר את הצורך של בעלי הכלבים לצאת מהבית? (חדשות בעולם)

רובוט מטייל עם כלב בסין (צילום: רשתות חברתיות)

דיווחים מהתקופה האחרונה בתקשורת הסינית והבינלאומית מצביעים על טרנד טכנולוגי צובר תאוצה: שימוש ב"כלבים רובוטיים" לצורך ליווי והולכת חיות מחמד. בסרטונים שזכו לחשיפה רחבה, נראים הרובוטים כשהם מוליכים כלבים אמיתיים במרחב העירוני, כחלק מסדרת הדגמות טכנולוגיות מתקדמות המתרחשות בערים ב.

לפי המידע העולה מהשטח, חברות טכנולוגיה (כגון חברת Unitree) כבר מייצרות את הרובוטים הללו, המסוגלים לבצע משימות מורכבות. מעבר להולכת כלבים, הרובוטים הללו כבר משולבים כיום במשימות מגוונות הכוללות אבטחה, משלוחים, סיורים ואפילו חקלאות עירונית.

רובוט מטייל עם חתול - בסין (צילום: רשתות חברתיות)

עם זאת, גורמים מקצועיים מבהירים כי בשלב זה מדובר בעיקר בפיילוטים, ניסויים והדגמות יכולת, ולא בשירות מסחרי רחב ונגיש לכל דורש, בדומה לאפליקציות להזמנת דוג-ווקר. אומנם הטכנולוגיה עצמה קיימת ומתפקדת, היא טרם הפכה לסטנדרט יומיומי בשוק החופשי.

למרות זאת, התיעודים המרשימים מעוררים עניין רב בעולם ומסמנים את הכיוון אליו צועד עולם הטכנולוגיה – עולם שבו המטלות היומיומיות עשויות לעבור לידיים של מכונות חכמות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר