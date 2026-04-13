4X4: הכלבים הרובוטיים בסין שמוציאים את חיות המחמד לטיול

רובוט מטייל עם כלב בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

דיווחים מהתקופה האחרונה בתקשורת הסינית והבינלאומית מצביעים על טרנד טכנולוגי צובר תאוצה: שימוש ב"כלבים רובוטיים" לצורך ליווי והולכת חיות מחמד. בסרטונים שזכו לחשיפה רחבה, נראים הרובוטים כשהם מוליכים כלבים אמיתיים במרחב העירוני, כחלק מסדרת הדגמות טכנולוגיות מתקדמות המתרחשות בערים בסין. לפי המידע העולה מהשטח, חברות טכנולוגיה (כגון חברת Unitree) כבר מייצרות את הרובוטים הללו, המסוגלים לבצע משימות מורכבות. מעבר להולכת כלבים, הרובוטים הללו כבר משולבים כיום במשימות מגוונות הכוללות אבטחה, משלוחים, סיורים ואפילו חקלאות עירונית.

רובוט מטייל עם חתול - בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

עם זאת, גורמים מקצועיים מבהירים כי בשלב זה מדובר בעיקר בפיילוטים, ניסויים והדגמות יכולת, ולא בשירות מסחרי רחב ונגיש לכל דורש, בדומה לאפליקציות להזמנת דוג-ווקר. אומנם הטכנולוגיה עצמה קיימת ומתפקדת, היא טרם הפכה לסטנדרט יומיומי בשוק החופשי.

למרות זאת, התיעודים המרשימים מעוררים עניין רב בעולם ומסמנים את הכיוון אליו צועד עולם הטכנולוגיה – עולם שבו המטלות היומיומיות עשויות לעבור לידיים של מכונות חכמות.