כיכר השבת
מבוכה למשטרה

הזיה מוחלטת: אישה בלי יד קיבלה דוח על שימוש בטלפון בנהיגה

משטרת פלורידה ביטלה דוח תנועה לאישה שנתפסה לכאורה משתמשת בטלפון ביד ימין - למרות שהיד המדוברת קטועה | פרטי המקרה המביך והחוק בפלורידה (מעניין)

האישה שנעצרה מציגה בפני השוטר את ידה הימנית הקטועה (צילום: רשתות חברתיות)

משטרת פלורידה ביטלה דו"ח תנועה שניתן לאישה בגלל שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, לאחר שהשוטר טען כי החזיקה את המכשיר בידה הימנית - אף שלדבריה אין לה יד ימין כלל.

האירוע התרחש בפברואר האחרון במחוז פאלם ביץ', לאחר שסגן שריף עצר את האישה בטענה שהחזיקה טלפון תוך כדי נהיגה. בסרטון שפרסמה האישה מהעיכוב נשמע השוטר אומר שראה את הטלפון ב"יד ימין", בעוד היא משיבה לו שוב ושוב: "אין לי יד ימין".

לאחר שהמקרה עורר סערה ציבורית, התביעה הודיעה על ביטול האישום לבקשת השוטר שרשם את הדו"ח, והדיון שנקבע בבית המשפט בוטל.

עורכי דין לתעבורה שהתייחסו לפרשה הוסיפו כי לפי החוק בפלורידה עצם החזקת טלפון אינה אסורה ברוב המקרים. עורך הדין מייקל דונהיו אמר כי "החוק מאוד מפורש", ומגדיר עבירה רק כאשר נהג מקליד או מזין מידע למכשיר בזמן הנהיגה.

סרטון ויראליפלורידהנהיגהטלפון סלולרידוח
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

