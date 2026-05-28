הזיה מוחלטת: אישה בלי יד קיבלה דוח על שימוש בטלפון בנהיגה

משטרת פלורידה ביטלה דו"ח תנועה שניתן לאישה בגלל שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, לאחר שהשוטר טען כי החזיקה את המכשיר בידה הימנית - אף שלדבריה אין לה יד ימין כלל.

האירוע התרחש בפברואר האחרון במחוז פאלם ביץ', לאחר שסגן שריף עצר את האישה בטענה שהחזיקה טלפון תוך כדי נהיגה. בסרטון שפרסמה האישה מהעיכוב נשמע השוטר אומר שראה את הטלפון ב"יד ימין", בעוד היא משיבה לו שוב ושוב: "אין לי יד ימין".

לאחר שהמקרה עורר סערה ציבורית, התביעה הודיעה על ביטול האישום לבקשת השוטר שרשם את הדו"ח, והדיון שנקבע בבית המשפט בוטל.

עורכי דין לתעבורה שהתייחסו לפרשה הוסיפו כי לפי החוק בפלורידה עצם החזקת טלפון אינה אסורה ברוב המקרים. עורך הדין מייקל דונהיו אמר כי "החוק מאוד מפורש", ומגדיר עבירה רק כאשר נהג מקליד או מזין מידע למכשיר בזמן הנהיגה.