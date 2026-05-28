איראן בלחץ אדיר: זו האזהרה הדרמטית ששיגר נשיא המשטר 

"המלחמה המרכזית היא בזירה הכלכלית", כך מזהיר נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שהודה כי מדינתו מתקשה לייצא נפט, לגבות מיסים ולספק מענה למצוקת העסקים המקומיים. לדבריו, אם הממשלה תיכשל בהתמודדות עם המשבר הכלכלי המחמיר, המדינה כולה תשלם את המחיר על כך.

על פי הנתונים העדכניים, יותר ממיליון אזרחים איראנים איבדו את מקום עבודתם בשבועות האחרונים, כשההערכות בשטח מצביעות על מספרים הקרובים לשני מיליון מובטלים. חוקרים מחברת קפיטל אקונומיקס מעריכים כי יתרות המטבע הזר הזמינות של טהראן מספיקות לכל היותר לשלושה חודשים של יבוא בהיקף הרגיל.

צניחת המטבע המקומי לשפל חסר תקדים הובילה לזינוק חד במחירי מוצרי היסוד בהם אורז, בשר, לחם וגבינות, המכבידים על 90 מיליון התושבים. אומנית בת 38 מטהראן, שאיבדה את עיסוקה בשל חסימת הרשת, סיפרה כי "התושבים חוששים מהמחיר שישלמו מחר על מוצרים שהם קונים היום". היא ציינה כי מחיר גבינת ליגוואן זינק מ-450 אלף תומאן בחודש מרץ ל-800 אלף כיום.

המצור הימי שמטילה ארצות הברית משתק את מקור ההכנסה המרכזי של איראן, ומתקני האחסון מלאים לחלוטין בנפט גולמי שאין אפשרות לייצא. המצב מעורר חשש מפני השבתת בארות נפט, תהליך ממושך שעלול לגרום נזק קבוע לתשתיות הישנות. במקביל, שר הנפט והתקשורת הממלכתית קוראים לציבור לצמצם את צריכת הדלק, המים והחשמל במדינה.

גורמים בטהראן שצוטטו בעיתון וול סטריט ג'ורנל מזהירים כי המצב הנוכחי חמור מגל המחאות שהתפרץ בתחילת השנה, שבו נטבחו אלפי מפגינים בדיכוי אלים של השלטונות. בתגובה למצוקה, הודיעה דוברת הממשלה פאטמה מוהאג'ראני כי הממשל בוחן את הגדלת שוברי הסבסוד לציבור כדי לשמור על כוח הקנייה של האזרחים.

בינתיים, המשטר מתעדף את מתן השכר של משמרות המהפכה, מאשר לדאוג לרווחת התושבים הנאנקים תחת העוני.

במהלך השבוע האחרון של המלחמה, עת הודיע נשיא ארה"ב על הקמת פרויקט החופש, גברה ההערכה כי הנשיא מנסה לחנוק את איראן כלכלית, תוך הרגעת השווקים לעולם באמצעות מתן מעבר חופשי כפוי למכליות לא-איראניות.

כעת שהמצר סגור לכלל כלי השיט, נראה כי הכלכלה האיראנית גוררת את העולם יחד איתה, עד שהנשיא יחליט על חידוש הפרויקט - אולי בקרוב.