ארגון "האקדמיה של המכללות הרפואיות המלכותיות" בבריטניה הזהיר כי רשתות חברתיות מסוכנות לילדים ברמה הדומה לעישון, וקרא לממשלה לפעול נגד הנזק שלטענתו נגרם מחשיפה ממושכת למסכים.

הארגון, המייצג 23 גופים רפואיים בבריטניה ובאירלנד, מסר כי "מעט מאוד נושאים איחדו את הקהילה הרפואית בשנים האחרונות כמו ההשפעה של חשיפה בלתי מוגבלת לטכנולוגיה ולמכשירים על בריאות הילדים ובני הנוער".

לפי הנתונים שהוצגו, יותר ממחצית מתוך 132 רופאים שנשאלו דיווחו כי הם נתקלים לפחות פעם בשבוע בפגיעות בריאותיות הקשורות לשימוש בטכנולוגיה וברשתות חברתיות, בעוד יותר משליש מהם אמרו כי הם רואים מקרים כאלה כמה פעמים בשבוע.

בין הפגיעות שעליהן דווח נכללו נזקי נפש מחשיפה לאלימות ברשת, לצד פגיעות פיזיות שנגרמו בעקבות חיקוי תכנים קיצוניים.

במקביל, ממשלת בריטניה בוחנת שורת צעדים להגבלת גישת ילדים לרשתות חברתיות, ובהם איסור שימוש לבני פחות מ-16, הגבלת שעות שימוש והטלת מגבלות על מאפיינים ממכרים באפליקציות.

בכך בריטניה מתכוונת להצטרף לאוסטרליה שכבר הודיעה על איסור השימוש ברשתות חברתיות לבני נוער. מדינות נוספות הכריזו על כוונתן לאכוף איסור דומה בעתיד.