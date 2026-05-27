כיכר השבת
קריאת השכמה

"זה מסוכן כמו עישון": רופאים מזהירים מפני איום קריטי על הנוער

ארגון רפואי בריטי משווה את הסכנה של רשתות חברתיות לילדים לעישון | ממשלת בריטניה שוקלת איסור שימוש עד גיל 16 בעקבות דיווחים על פגיעות (מעניין)

תמונת אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

ארגון "האקדמיה של המכללות הרפואיות המלכותיות" בבריטניה הזהיר כי רשתות חברתיות מסוכנות לילדים ברמה הדומה לעישון, וקרא לממשלה לפעול נגד הנזק שלטענתו נגרם מחשיפה ממושכת למסכים.

הארגון, המייצג 23 גופים רפואיים בבריטניה ובאירלנד, מסר כי "מעט מאוד נושאים איחדו את הקהילה הרפואית בשנים האחרונות כמו ההשפעה של חשיפה בלתי מוגבלת לטכנולוגיה ולמכשירים על בריאות הילדים ובני הנוער".

לפי הנתונים שהוצגו, יותר ממחצית מתוך 132 רופאים שנשאלו דיווחו כי הם נתקלים לפחות פעם בשבוע בפגיעות בריאותיות הקשורות לשימוש בטכנולוגיה וברשתות חברתיות, בעוד יותר משליש מהם אמרו כי הם רואים מקרים כאלה כמה פעמים בשבוע.

בין הפגיעות שעליהן דווח נכללו נזקי נפש מחשיפה לאלימות ברשת, לצד פגיעות פיזיות שנגרמו בעקבות חיקוי תכנים קיצוניים.

במקביל, ממשלת בריטניה בוחנת שורת צעדים להגבלת גישת ילדים ל, ובהם איסור שימוש לבני פחות מ-16, הגבלת שעות שימוש והטלת מגבלות על מאפיינים ממכרים באפליקציות.

בכך בריטניה מתכוונת להצטרף לאוסטרליה שכבר הודיעה על איסור השימוש ברשתות חברתיות לבני נוער. מדינות נוספות הכריזו על כוונתן לאכוף איסור דומה בעתיד.

משרד הבריאותאלימותעישוןרפואהרשתות חברתיות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר