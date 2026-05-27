משלחת רפאל דחופה נחתה באתונה: 3 מיליארד אירו בסכנה

משלחת ישראלית בכירה נחתה בימים האחרונים באתונה במטרה להציל ולהניע קדימה פרויקט אסטרטגי ששוויו מוערך בכ-3 מיליארד אירו - תוכנית שדרוג מקיפה של מערך ההגנה האווירית של יוון. המשלחת כוללת נציגים רשמיים של מנהלת שיתוף הפעולה הביטחוני הבינלאומי במשרד הביטחון הישראלי, לצד בכירים מהחברות המובילות רפאל והתעשייה האווירית, שמערכות ההגנה המתקדמות שלהן נבחרו לעמוד בליבת הפרויקט.

הדרמה המדינית-עסקית מתרחשת לאחר שבשבוע שעבר נמנעה מועצת הממשלה לביטחון לאומי ביוון מלהעניק אור ירוק לתוכנית. הסיבה המרכזית לעיכוב הדרמטי נעוצה במחלוקת קשה סביב שיעור ההשתתפות והמעורבות של התעשיות המקומיות ביוון בפרויקט.

דרישות יווניות מול תנאים חוזיים

בעוד הצד היווני דורש רף קשיח של לפחות 25 אחוזים מהיקף העבודה, הרכיבים והשירותים שיבוצעו על ידי תעשיות מקומיות, הניסוחים והתנאים החוזיים מול הספקיות הישראליות עדיין לא הוגדרו באופן שמספק את שני הצדדים. הפגישה הדחופה שנערכת כעת במטה אגף ההנדסה והפיתוח באתונה נחשבת למכרעת, שכן היא זו שתקבע האם הפרויקט ינוע למסלול מהיר או שמא ייקלע לסבך דחיות ממושך.

על פי לוח הזמנים שנחשף, התוכנית השאפתנית מתוכננת להתפרס על פני שבע שנים, כאשר היעד הוא לחתום על ההסכמים המחייבים במהלך השנה הקרובה. במידה והפערים הנוכחיים יגושרו בהצלחה והאישור הממשלתי הסופי יתקבל בקרוב, אספקת מערכות ההגנה האווירית הראשונית של רפאל והתעשייה האווירית ליוון צפויה להתחיל כבר בשנת 2027 ולהימשך בשלבים מדורגים עד לסוף העשור הנוכחי.