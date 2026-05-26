שר המשפטים הצרפתי דורש לעצור את ההגירה החוקית ולהוביל שינוי חוקתי דרמטי בצרפת, כך לפי ראיון שהעניק שר הפנים דרמנין ב'ז'ורנל דו דימנש'.

השר ג'רלד דרמנין הכריז על הצורך במורטוריום של שלוש השנים בשל הגעת המדינה לקצה גבול יכולת השילוב הלאומית.

​מערכת ההגירה הצרפתית עומדת בפני טלטלה היסטורית בעקבות דרישה חסרת תקדים של שר המשפטים, ג'רלד דרמנין, להטיל מורטוריום מוחלט למשך שלוש שנים על הגירה חוקית למדינה.

השר נימק את הצעד החריג והדרמטי בכך שצרפת אינה מסוגלת עוד להתמודד עם היקפי המהגרים הנוכחיים. לדבריו, "אנו הגענו למגבלת יכולות השילוב וההטמעה שלנו", ולכן "יש לשים קץ להגירה כפי שהיא כיום".

​בכדי ליישם את התוכנית הנוקשה, מבהיר שר המשפטים כי המדינה תיאלץ לנקוט בצעדים משפטיים קיצוניים שישנו את פניה של צרפת. דרמנין הדגיש כי לשם כך "יהיה צורך לשנות את החוקה" של הרפובליקה.

השינוי החוקתי נועד לאפשר לרשויות לקבוע מכסות הגירה נוקשות ומחייבות, בניגוד למצב הקיים. השר הוסיף כי הוא תומך באופן מלא בקיום משאל עם בנושא, והצהיר כי "מעולם לא היה לי פחד מהדברים הניתנים לעם".

​במסגרת המדיניות החדשה, מציע שר המשפטים לבטל לחלוטין את הזכויות הסוציאליות הנלוות של חלק גדול מהמהגרים שהשתקעו במדינה.

על פי התוכנית, אשרות שהייה שיוענקו לצורכי עבודה לא יאפשרו עוד זכאות לאיחוד משפחות, צעד שצפוי לצמצם באופן דרסטי את כניסת התושבים החדשים. השר ציין כי "היינו יכולים להתחיל מתוך נקודת הנחה שאשרות שהייה המוענקות עבור עבודה – דבר שהוא ללא ספק חשוב במגזרי פעילות מסוימים – אינן מקנות עוד זכות לאיחוד משפחות".

​המהלך הדרמטי מגיע על רקע המרוץ הפוליטי הסוער לנשיאות צרפת, כאשר השר קושר ישירות בין משבר ההגירה למאבק על הנהגת המדינה. דרמנין, המכהן בממשלות צרפת ברציפות מאז שנת 2017, העריך כי "השאלה הזו תצטרך להיות מוכרעת בבחירות הבאות לנשיאות".

הוא סירב להודיע רשמית על מועמדותו שלו אך הבהיר כי "יתרחשו דברים רבים מכאן ועד לעוד שנה" וכי יקבל החלטה "בהתאם לאינטרס הבלעדי של המדינה שלי".