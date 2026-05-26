פקיד הקבלה שפוטר אחרי עימות עם ישראלים - עושה מזה קופה ברשת

פקיד קבלה שפוטר השבוע ממלון בקליפורניה, לאחר שתעד תוקף מילולית זוג תיירים ישראלים, פתח קמפיין לגיוס כספים במטרה לזכות בתמיכה כספית בזמן שהוא מחפש עבודה חדשה.

לפי הדיווח בניו יורק פוסט, הקמפיין הפרו-פלסטיני זכה להיענות מהירה מצד גולשים אנטי-ישראלים, ובתוך שעות ספורות עקף לחלוטין את היעד הראשוני שהציב לעצמו, שעמד על 7,500 דולרים. נכון לשעת הדיווח, הקמפיין כבר חצה את רף ה-13,000 דולרים – המהווים כ-178 אחוזים מהסכום המקורי שביקש הפקיד.

בדף התרומות שפתח, בחר העובד המפוטר להציג את עצמו כקורבן והכפיל את המסרים האנטי-ישראליים שלו, תוך שהוא מנסה למנף את הפיטורים לטובתו הכלכלית.

הוא כתב לגולשים כי פוטר מעבודתו רק בגלל ש"דיבר נגד רצח העם במזרח התיכון", והוסיף כי הוא דווקא שמח להיות מפוטר מחברה שלדבריו משתפת פעולה עם העניין, תוך שהוא מצהיר כי הוא פתוח כעת ל"כל הזדמנות תעסוקתית".

מסע גיוס הכספים המצליח שלו הצית מחדש דיונים סוערים ומחלוקות קשות ברשתות החברתיות בארצות הברית, כאשר גולשים רבים זועמים על כך שהתנהגות מפלה ואנטישמית כלפי אורחים במלון זוכה לפרס כספי מצד תומכי חמאס ברשת.

כזכור, קמפיין התרומות נפתח לאחר שהעובד פוטר לאלתר בעקבות עימות אגרסיבי ובוטה שניהל בלובי המלון עם זוג תיירים ישראלים ששהו במקום. האירוע, שהתרחש מוקדם יותר השבוע, החל כאשר בני הזוג הישראלים יצאו מלובי המלון, והעובד קרא לעברם "שחררו את פלסטין".

לאחר שהאישה התעמתה איתו על האמירה, החל העובד להטיח בהם שאלות קשות ומאיימות, תועד כשהוא שואל אותם באגרסיביות "האם אתם ציונים?", "האם אתם רוצחי תינוקות?" ותחקר אותם האם שירתו בצבא ההגנה לישראל.

הסרטונים המתעדים את העימות בלובי המלון הפכו ויראלים, תוך שהם צוברים מאות אלפי צפיות ומעוררים גל חריף של גינויים ודרישה לפיטוריו. בעקבות הלחץ הציבורי הגובר, הנהלת המלון מיהרה להודיע כי העובד פוטר ואינו מועסק עוד במקום, והבהירה בהצהרה רשמית כי ההתנהגות המוצגת בסרטון אינה משקפת את ערכי המלון.

החברה אף יצרה קשר עם האורחים הישראלים, התנצלה בפניהם באופן אישי והדגישה את מחויבותה להבטיח שכל האורחים ירגישו בטוחים. למרות הפיטורים והתנצלות המלון, הפיכתה של התקרית האנטישמית למקור רווח עבור העובד מוכיחה שוב כיצד המתחים הפוליטיים וגילויי השנאה נגד ישראלים גולשים לתוך מרחבים ציבוריים ויומיומיים בארצות הברית.