בית המשפט דחה תביעת עיתונאי בכיר נגד ארגון הייטק ופעיל חברתי • נקבע כי איש תקשורת חב ברף ביקורת גבוה, ואין חובה לכלול את הבהרותיו המאוחרות • העיתונאי חויב ב-80,000 שקלים ופתח בגיוס המונים לערעור (חוק ומשפט)
משפחת ביבס פתחה בגיוס המונים למען ירדן ביבס ושיקומו ומפעל ההנצחה שמתכנן ליקיריו. אביו אלי: "אני מסתכל עליו כל יום ולא מפסיק להתפעל ממנו – מהכוח שלו, מהנחישות, מהיכולת להחזיק מעמד מול כל מה שחווה" (בארץ)
במסגרת קמפיין שמארגן ארגון הטרור הרצחני חיזבאללה עבור תומכיו שנפגעו במבצע הביפרים, החל הארגון לאסוף עשרות אלפי דולרים. שר הביטחון ישראל כ"ץ, עדכן, כי הוא החליט למנוע מהארגון להשתקם ועל כן הוא הטיל סנקציות כלכליות על הקמפיין | הפרטים (חדשות)