בית משפט השלום בתל אביב דחה תביעת לשון הרע שהגיש העיתונאי הלל ביטון רוזן מערוץ 14, נגד ארגון חברתי ממוקד טכנולוגיה ופעיל מרכזי ברשתות החברתיות.

התביעה הוגשה בעקבות סרטון ביקורתי שפורסם ברשת, אשר עסק בדברים שאמר העיתונאי בעקבות אירוע ביטחוני קשה שאירע לפני כשנתיים וחצי בחודש יוני 2023. העיתונאי טען כי הסרטון נערך באופן מטעה ופגע בשמו הטוב.

השופט פסק: חופש הביטוי גובר – אין חובה לכלול הבהרה משלימה

השופט טל חבקין בחן את הראיות וקבע כי איש התקשורת נחשב "איש ציבור" ולכן הוא חב ברף ביקורת גבוה, במיוחד כאשר מדובר בשיח ציבורי סוער.

ההחלטה המהותית של בית המשפט קובעת כי תוכן הסרטון חוסה תחת הגנת חופש הביטוי. השופט נימק כי התוכן שהופיע בסרטון נחשב הבעת דעה על אופן ניהול השיח, ולא קביעת עובדה.

עריכה מגמתית סבירה

נקבע כי עריכה מגמתית אינה חורגת ממתחם הסבירות, במיוחד כאשר מדובר בביקורת על אדם הנוטל חלק פעיל בתקשורת הציבורית.

אין חובה להשלים: השופט הדגיש כי לא חלה חובה על מבקריו של הדובר לכלול כל אמירה משלימה או הבהרה מאוחרת שפרסם.

התביעה נדחתה, ואיש התקשורת חויב בסכום של 80,000 שקלים (40,000 שקלים לכל אחד מהנתבעים) כהוצאות משפטיות.

קמפיין המונים להוצאות משפט

בעקבות פסיקת בית המשפט והחיוב הכספי הגבוה, נפתח קמפיין גיוס המונים ברשתות החברתיות לטובת העיתונאי, במטרה לכסות את הוצאותיו. עד כה גויסו כ-40,000 שקלים מתוך יעד של 250,000 שקלים.

בנוסף, העיתונאי הלל ביטון רוזן הודיע כי בכוונתו לערער על פסק הדין.