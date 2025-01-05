הרשתות החברתיות מהוות קרקע "פורה במיוחד" לפרסום תכנים פוגעניים. אך האם פוסט בפייסבוק - אשר זוכה ל"שיתופים", "לייקים" ו"תגובות", מקים עילה להגשת תביעה בגין לשון הרע? היכן עובר הגבול שבין לשון הרע וחופש הביטוי? (משפט)
במסגרת תביעה על פרסום הרע בעיתון, בית המשפט העליון אישר בשבוע שעבר כי ניתן להפריד בין הכותרת לבין גוף הכתבה. המקרה שהובא לפתחו של השופט צבי זילברטל עסק בחיובו של השבועון "כל אל-ערב" לפצות על פרסום כותרת מסולפת בכתבה שפרסם לפני כארבע שנים (משפט)
במהלך הימים האחרונים התעוררה סערה בעקבות ההצגה פליישר העולה הימים אלו בתאטרון בה לועגים השחקנים באופן משפיל ומבזה לבני הציבור החרדי. שרת התרבות בחרה לשתוק ובשם "חופש הביטוי" להמשיך את הארס והגזענות. יתד נאמן עולים למתקפה (חרדים)