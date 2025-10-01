אזרח בריטי תועד נעצר בביתו ביורקשייר לאחר ששיתף ברשת X פוסט נגד חמאס, פלסטין והאיסלאם.

פיט נורת', בלוגר בן 47, פרסם את רגעי המעצר בסרטון שצבר תשומת לב תקשורתית בריטית ושעל פי דיווחים עורר סערה ציבורית.

נורת' פרסם פוסט בו נכתב: "לעזאזל עם פלסטין. לעזאזל עם חמאס. לעזאזל עם האיסלאם. רוצים להפגין? לכו למדינה מוסלמית ותפגינו שם".

בתגובה, שוטרים שהגיעו לביתו הסבירו לו שעל פי הערכת צוות חקירת פשעים על רקע שנאה הוא חשוד בפרסום חומר המעודד שנאה גזעית, וביצעו מעצר ועיכוב לחקירה.

נורת' סיפר בראיון לעיתון The Telegraph כי במהלך החקירה המשטרה התמקדה בחלק מהפוסט המתייחס לחמאס, והוא ניסה להבהיר כי כוונתו הייתה להתבטא נגד ארגון שהוא מסווג כארגון טרור.

לדבריו, הוא נדהם כאשר החוקר השיב כי אינו מכיר את חמאס ואף לא שמע על טבח 7 באוקטובר. לטענתו, חוסר ההיכרות הזה חיזק אצלו את התחושה שמדובר ב״ניסיון להפחיד״ את מי שבוחר לפרסם דעות קיצוניות ברשת.

לאחר מספר שעות שוחרר נורת' בתנאים מגבילים; כתב אישום טרם הוגש אך במשטרה מסרו כי החקירה בעניינו נמשכת וכי הוא עדיין צפוי להיחקר.

בצד הציבורי עלה ויכוח על גבולות חופש הביטוי מול האיסור על הסתה לשנאה ברשתות החברתיות, והסרטון שבו תועד המעצר עורר קריאות לבחון את אופן הניהול של חקירות מסוג זה.

נורת' עצמו אמר כי מה שהתפרסם אצלו ברשת הן "קריקטורות פוליטיות" או ממים, וכי אין זו עילה למעצר: "אף אחד לא צריך לעבור חקירה על פרסום ממים בטוויטר. כל המטרה כאן היא לא להרשיע, אלא להפחיד אנשים כמוני שלא יפרסמו דברים חריפים", אמר.