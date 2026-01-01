קלף מיקוח חדש של ונצואלה מכניס את ארצות הברית לצרות

מספר האזרחים האמריקנים שנעצרו בוונצואלה עלה בחודשים האחרונים, כך על פי דיווח חדש.

הדבר קורה בזמן שהממשל האמריקני בראשות הנשיא דונלד טראמפ מגביר את המאמצים לבידוד נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, כולל אכיפת סנקציות והגברת הנוכחות הצבאית בים הקריבי.

גורם אמריקני המעורב בפרטים ציין כי בעוד שחלק מהעצורים עומדים בפני מה שהרשויות הוונצואליות מתארות כהאשמות פליליות לגיטימיות, וושינגטון שוקלת להכריז על לפחות שניים מהם כ"נעצרים שלא כדין". בין העצורים נמצאים שלושה בעלי אזרחות כפולה, ושני אזרחים אמריקנים ללא קשרים ידועים לוונצואלה.

ממשל מדורו הואשם לאורך שנים על ידי גורמים אמריקניים בניצול עצורים זרים כקלף מיקוח במשא ומתן עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ מצידו הציב שחרור אמריקנים שנעצרו מעבר לים כעדיפות במהלך שני כהונותיו.

עם חזרתו לבית הלבן בינואר, שלח טראמפ את השליח ריצ'רד גרנל לבירת ונצואלה קראקס, כדי לקדם הסכמי שחרור עצורים. גרנל נפגש אז עם מדורו באופן אישי, והצליח להחזיר שישה אמריקנים שנעצרו. סך הכל, השיחות בין נציגי ארצות הברית לוונצואלה הביאו לשחרור של לפחות 16 אזרחים אמריקנים.

המשא ומתן הופסק מאוחר יותר כאשר הממשל האמריקני הפעיל לחץ רחב יותר, כולל הגברת אכיפת סנקציות, וביצוע פעולות כנגד כלי שיט הקשורים לרשתות סמים המקושרות למשטר מדורו.

משרד החוץ האמריקני לא הגיב לדיווחים על המעצרים.