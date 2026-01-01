ארבעה בני אדם נהרגו ורבים נוספים נפצעו במהלך חגיגות השנה החדשה בהולנד ובגרמניה כתוצאה משימוש בזיקוקים ומאירועי אלימות קשים.

ברוטרדם נהרגו נער בן 17 וגבר בן 38 בתקריות נפרדות הקשורות להפעלת זיקוקים, ובגרמניה השכנה נהרגו שני צעירים בני 18 בעיר בילפלד לאחר שהפעילו חומרי נפץ בייצור עצמי.

במשטרת הולנד הגדירו את אירועי הלילה כ"כמות חסרת תקדים של אלימות". עשרות שוטרים וכבאים הותקפו ברחבי המדינה בזיקוקים ובמטענים. בעיר ברדה הושלכו בקבוקי תבערה לעבר שוטרים, ובהאג התפתחו עימותים אלימים בין קבוצות תושבים בשכונת טרנסוואל.

ראש איגוד השוטרים, נינה קוימן, העידה כי הותקפה בעצמה בזיקוקים במהלך המשמרת באמסטרדם ומסרה כי "כמות האלימות הייתה חסרת תקדים".

לצד ההרוגים, בבית החולים לרפואת עיניים ברוטרדם טיפלו ב-14 בני אדם שנפגעו בעיניהם, עשרה מהם קטינים. שניים מהפצועים הוכנסו לחדרי הניתוח. הנזק לרכוש היה כבד גם הוא, כאשר כנסיית "פונדלקרק" ההיסטורית באמסטרדם עלתה באש. המבנה הנאו-גותי מהמאה ה-19 ניזוק קשות ומגדל בית הע"ז המתנשא לגובה של 50 מטרים, קרס לחלוטין. הרשויות טרם קבעו מה גרם לדליקה במבנה, שתכנן האדריכל פייר קויפרס.

על פי נתוני איגוד הפירוטכניקה המקומי, השנה נשבר שיא במכירת זיקוקים בהולנד, בסכום כולל של 129 מיליון אירו. זאת בשעה שהמדינה נערכת להחלת איסור גורף על שימוש בזיקוקים שאינם רשמיים, שייכנס לתוקף בשנת 2026.