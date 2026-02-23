כיכר השבת
כאוס במקסיקו

תיעוד מטורף: חברי הקרטל שלפו נשק אוטומטי - והבעירו את תחנת הדלק

מקסיקו בוערת אחרי חיסול מנהיג הקרטל המבוקש ביותר במדינה | בתיעוד ברשתות החברתיות נראו חברי הקרטל מבריחים את עובדי התחנה באמצעות תתי מקלע, לאחר מכן שפכו דלק על הרצפה והבעירו את התחנה | צפו בתיעוד (בעולם) 

לפחות 15 מדינות ברחבי מקסיקו נתונות תחת גל של אלימות קשה ושיבושים נרחבים, בעקבות חיסולו של נמזיו אוסגוארה סרוואנטס, המכונה "אל מנצ'ו", מנהיג קרטל חליסקו דור חדש. משרד ההגנה המקסיקני אישר כי המנהיג נהרג אתמול במהלך מבצע צבאי במדינת חליסקו. מיד לאחר היוודע דבר מותו, החלו חמושי הקרטל להקים עשרות חסימות כבישים באמצעות הצתת אוטובוסים, משאיות ורכבים פרטיים, בעיקר באזור המטרופולין של גוודלחרה ובעיר הנופש פורטו ואיארטה.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראים חברי קרטל מאיימים בנשק אוטומטי לעבר עובדי תחנת דלק ולאחר מכן שופכים דלק ומבעירים את התחנה.

במדינת גואנחואטו דווח על הרס כבד הכולל הצתה של עשרות חנויות נוחות וסניפי בנק, כאשר כוחות הביטחון עצרו עשרות חשודים במעשי ביזה ואלימות. המהומות הובילו להכרזה על מצב חירום במדינת חליסקו ולהפעלת פרוטוקול "קוד אדום", במסגרתו הושבתה התחבורה הציבורית ובוטלו הלימודים במוסדות החינוך.

עדי ראייה בשדות התעופה תיארו פאניקה המונית של נוסעים שחיפשו מחסה, בעוד חברות תעופה אמריקניות וקנדיות הודיעו על ביטול הטיסות לאזורי העימות.

המבצע הצבאי שהוביל לחיסול התרחש בעיירה טפאלפה, שם פשטו כוחות מיוחדים על מתחם של הקרטל. "אל מנצ'ו" נפצע במהלך חילופי האש ומת מפצעיו בעת שהועבר במסוק למקסיקו סיטי. מלבד מנהיג הקרטל, נהרגו לפחות שבעה חברים נוספים בארגון הפשע. בצד הממשלתי נספרו הרוגים בקרב המשמר הלאומי וכוחות המשטרה, כולל סוהר שנהרג במהלך התפרעויות אסירים שפרצו בבית כלא בפורטו ואיארטה כחלק מגל התגובה של הקרטל.

סגן מזכיר המדינה האמריקני הגדיר את האירוע כהתפתחות אדירה עבור מקסיקו והעולם וציין כי "הבחורים הטובים חזקים יותר מהבחורים הרעים". במקביל, הנשיא דונלד טראמפ התייחס לחיסול בפוסט קצר שבו כתב כי ארצות הברית מנצחת יותר מדי. מנגד, גורמים בקרטל מסרו כי מדובר בנקמה על חיסול המנהיג, והזהירו כי בהמשך צפויים מאבקי ירושה אלימים בתוך הארגון. נשיאת מקסיקו קראה לציבור לשמור על קור רוח והבטיחה כי קיים תיאום מלא בין זרועות הביטחון להשבת הסדר.

