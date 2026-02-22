האקבי נשאל את השאלה שכל ישראלי שואל את עצמו - זה מה שהוא ענה

שגריר ארצות הברית, מייק האקבי, נשאל האם ארה"ב מתכוונת לתקוף באיראן, שאלה ששואל את עצמו כל ישראלי בימים אלו.

השגריר ענה בכנות כי אינו יודע אם צעד כזה יצא אל הפועל, תוך שהוא מדגיש כי זוהי תשובה כנה מצידו.

עם זאת, השגריר הבהיר: "אם איראן לא תתנהל ברצינות ולא תקשיב לנשיא, לא תזנח את שאיפותיה הגרעיניות, לא תיפטר מהאורניום המועשר שברשותה, לא תפסיק לרצוח את אזרחיה ולא תחדול מצבירת הטילים הבליסטיים, המצב עשוי להשתנות. לדבריו, "אני חושב שהנשיא הבהיר היטב שיש לו סבלנות, אבל היא אינה בלתי מוגבלת"

בהמשך דבריו הפנה השגריר מסר ישיר לאזרחי ישראל וקרא להם להישאר חזקים ולאבד תקווה.

לאחר הראיון הסוער שהעניק לאנטישמי טאקר קרלסון, אמר האקבי כי הוא מודע לכך שישנם גורמים האומרים דברים נוראיים על ישראל ואף כאלו המנסים לבצע מעשים איומים נגדה.

השגריר הדגיש בפני העם בישראל כי הם חזקים, וכי מעבר לכוחם האישי עומד מאחוריהם כוחו של א-לוהים. את דבריו חתם האקבי בהבעת ביטחון מוחלט על דרך הפסוק: "כל כלי יוצר עלייך לא יוצלח".