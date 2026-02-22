כיכר השבת
דיפלומטיה ואיומים

חמישי או שישי? התרגיל של עראקצ'י - והאיומים ששיגר לוושינגטון

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר כי צפויה פגישה עם שליחי הנשיא טראמפ כבר ביום חמישי השבוע | הוא הוסיף כי בסיסי ארה"ב נמצאים בטווח התקיפה של הטילים האיראנים (חדשות)

ערקאצי מימין, טראמפ משמאל (צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן)

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצי, הודיע כי הוא צפוי להיפגש ביום חמישי הקרוב בז'נבה עם השליח האמריקני סטיב ויטקוף.

מוקדם יותר היום דווח מפי בכירים אמריקנים כי יסכימו לפגישה עם האיראנים ביום שישי בז'נבה, במידה וטהרן תספק מסמך ביומיים הקרובים.

בראיון שהעניק עראקצ'י לרשת החדשות האמריקנית CBS, ציין השר כי המדינות פועלות כעת על גיבוש טיוטות למסמך הסכם פוטנציאלי, זאת לאחר שבסבב השיחות האחרון שהסתיים בשוויץ הושגו הבנות לגבי עקרונות היסוד של המשא ומתן.

עראקצי העריך בראיון כי עדיין קיים "סיכוי טוב" להשגת פתרון דיפלומטי שיענה על השאיפות הגרעיניות של טהראן וימנע הסלמה צבאית. לדבריו, "יש התפתחויות טובות בהשוואה לסבב הקודם" וכי למרות שלא מדובר בהסכם שייחתם בטווח הזמן המיידי, הרי ש-"הנתיב החל". הוא הוסיף כי האווירה במפגשים האחרונים הייתה "בונה" וכללה "דיונים רציניים מאוד" שבהם הוחלפו עמדות בין הנציגים.

עם זאת, שר החוץ האיראני הבהיר כי המעבר לשלב הניסוח הטכני של ההסכם עשוי להאריך את משך התהליך. "כאשר נגיע לשלב של ניסוח מסמך, מטבע הדברים התהליך יואט", הסביר עראקצי בראיון. הדיווחים מגיעים על רקע לחץ מצד הממשל האמריקני להגיע להסכמות מהירות שיגבילו את העשרת האורניום באיראן בתמורה להקלה בסנקציות הכלכליות.

ההערכה בישראל היא כי האיראנים ממשיכים בניסיונם למשוך זמן ככל הניתן באמצעות דיפלומטיה.

הודעתו החד-צדדית של האיראני על פגישה עם האמריקנים ביום חמישי נועדה לדחוק את לפינה ולהכריח אותה להגיע למשא ומתן - גם אם המסמך המדובר לא ימצא חן בעיני יושב הבית הלבן.

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצי, הודה בראיונות לכלי תקשורת בינלאומיים כי לארצו אין יכולת צבאית לתקוף את שטחה הריבוני של ארצות הברית. עם זאת, עראקצי איים כי במקרה של עימות צבאי, כל הבסיסים האמריקניים הפרוסים במזרח התיכון יהפכו למטרות לגיטימיות עבור מערך הטילים האיראני. לדבריו, "לא יהיה זה אפשרי לתקוף את אדמת אמריקה, אך אנו נטרגט את הבסיסים שלהם באזור".

