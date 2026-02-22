ממשל טראמפ באולטימטום אחרון לאיראן: הצעה בתוך 48 שעות או פעולה צבאית - כך עולה מדיווח של הכתב ברק רביד.

בכירים בוושינגטון מבהירים כי המגעים הדיפלומטיים בז'נווה הם הניסיון האחרון למניעת מבצע אמריקני-ישראלי נגד מטרות שלטוניות בטהראן.

​בכירים בממשל האמריקני מבהירים כי המאמצים הדיפלומטיים המתנהלים בימים אלו מהווים את ההזדמנות האחרונה עבור איראן לפני שהנשיא דונלד טראמפ יורה על פתיחה במבצע צבאי נרחב.

על פי גורמים בוושינגטון, אם טהראן לא תציג הצעה מפורטת בכתב בתוך 48 השעות הקרובות, ארה"ב צפויה לעבור לנתיב של פעולה צבאית אמריקנית-ישראלית משותפת, שעשויה לכלול מטרות אסטרטגיות ואישיות ובהן המנהיג העליון עלי ח'אמנאי ובנו.

​ארצות הברית הודיעה כי היא מוכנה לקיים סבב שיחות ביום שישי הקרוב, 27 בפברואר, בעיר ז'נווה שבשוויץ. קיום הפגישה מותנה בקבלת טיוטת הסכם מצד האיראנים עוד בתחילת השבוע הנוכחי. בכיר אמריקני ציין כי "אם איראן תגיש טיוטת הצעה, ארה"ב מוכנה להיפגש בז'נווה ביום שישי כדי להתחיל במו"מ מפורט ולבדוק אם ניתן להגיע להסכם גרעין". במסגרת הדיונים הללו, ייתכן כי הצדדים יבחנו גם אפשרות לחתימה על הסכם ביניים לפני הגעה להסדר קבע מלא.

​השליחים האמריקנים, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, הם אלו שהמליצו לנשיא להעניק הזדמנות אחרונה לערוץ המדיני. במהלך פגישה שקיימו ביום שלישי האחרון עם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הבהירו השניים כי עמדתו הרשמית של הנשיא טראמפ היא דרישה ל"אפס העשרה" של אורניום על אדמת איראן.

עם זאת, השליחים ציינו כי הממשל יהיה מוכן לשקול מתווה של "העשרה סמלית", בתנאי שיוכח כי כל נתיב לפיתוח נשק גרעיני נחסם באופן הרמטי.

​מהצד האיראני, שר החוץ עראקצ'י הצהיר כי ניסוח ההצעה יושלם לאחר קבלת אישור מהדרג הפוליטי בטהראן והיא תועבר לידי הנציגים האמריקנים.

במקביל למאמצים הדיפלומטיים, נשמעים בוושינגטון קולות הקוראים להפסקת ההידברות.

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם התייחס לייעוץ שניתן לנשיא להימנע מתקיפה ואמר כי "אני מבין את החששות מפני מבצעים צבאיים רחבי היקף במזרח התיכון לאור הסתבכויות העבר. עם זאת, הקולות המייעצים להימנע מהסתבכות מתעלמים מההשלכות של מתן אפשרות לרוע של המשטר האיראני להימשך ללא רסן".