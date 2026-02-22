נשיא צרפת עמנואל מקרון נזף בראש ממשלת איטליה, ג׳ורג׳יה מלוני, לאחר שהתבטאה על רציחתו של פעיל הימין הקיצוני קוונטין דרנק בליון, מה שיצר מתיחות בין רומא לפריז.

דרנק, בן 23, נהרג ב‑14 בפברואר מפגיעות ראש, לאחר שהותקף והוכה בידי אנשים במסכות במהלך עימותים מחוץ לאוניברסיטת ליון ב‑12 בפברואר. לפי התביעה, שבעה אנשים, בהם עוזר פרלמנטרי לחבר פרלמנט מהסיעה השמאלנית "צרפת ללא מורא", יעמדו לדין באשמת רצח.

מלוני כתבה ברשתות החברתיות כי מותו של דרנק, על ידי קבוצות הקשורות לקיצוניות שמאלית, הוא "פצע לכל אירופה", וגינתה את מה שהיא כינתה "אווירת שנאה אידיאולוגית ברחבי מדינות רבות".

מקרון הגיב בחומרה ואמר כי אנשים לאומנים שמעדיפים לא להיות מופרעים במדינתם הם תמיד הראשונים להתערב בענייני מדינות אחרות, והוסיף: "תנו לכולם להישאר בבית והכבשים יהיו מטופלות היטב", כשהתייחס במפורש למלוני. משרד ראש הממשלה האיטלקי הביע פליאה מהתבטאויות מקרון, והדגיש שמלוני רק הביעה תנחומים ולא התערבה בעניינים פנימיים של צרפת.

מלוני ציינה מאוחר יותר כי מקרון פרש את דבריה לא נכון, ואמרה שמטרתה אינה צרפת אלא הסיכונים של קיטוב חברתי. על פי דיווח בפוליטיקו, שני המנהיגים דחו פסגה משותפת שתוכננה להיערך בחודש אפריל בעיר טולוז על רקע המתיחות.