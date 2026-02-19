קנס של 100,000 אירו על ביס אחד? איטליה נפרדת מהמסורת המדממת

בצעד שמעורר הדים ברחבי אירופה, הוגשה השבוע בפרלמנט ברומא הצעת חוק דרמטית המבקשת לשנות מן היסוד את מעמדם של חמורים וסוסים. החוק החדש, שזוכה לתמיכה רחבה מצד הקואליציה והאופוזיציה באיטליה, שואף להגדיר בעלי חיים אלו כ"חיות מחמד" בלבד, ולאסור על שחיטתם או פגיעה בהם למטרות תעשייה ומאכל.

באיטליה מדובר בשינוי תרבותי מרחיק לכת. חברת הפרלמנט מיקלה ויטוריה ברמבילה, שמובילה את היוזמה, הסבירה כי המהלך נועד להפסיק את הניצול של בעלי החיים הללו ולחנך את הדור הצעיר ליחס של חמלה. לפי הצעת החוק, מי שיעבור על האיסור צפוי לעונשי מאסר של עד שלוש שנים וקנסות כספיים כבדים במיוחד, שיכולים להגיע לעשרות אלפי אירו.

המהלך אינו עובר ללא התנגדות. גורמים שונים באיטליה טוענים כי החוק פוגע במסורות עתיקות של מחוזות מסוימים במדינה, שם נעשה שימוש בבשר זה לאורך דורות. מנגד, הנתונים בשטח מראים כי רוב מוחלט של הציבור האיטלקי – למעלה מ-80% – כבר נמנע מצריכת בשר זה מרצונו בשנים האחרונות, מה שסולל את הדרך לאישור סופי של החוק.

כחלק מהיערכות הממשלה לשינוי, הוקצה תקציב מיוחד של מיליוני אירו שנועד לסייע למגדלים ולבעלי חוות לשנות את אופי פעילותם, כך שיתמקדו בטיפול ובשימור בעלי החיים במקום בשיווקם לתעשייה. מדובר בצעד נוסף בשורה של חוקים אירופיים המבקשים להגדיר מחדש את גבולות המוסר והיחס לבעלי החיים במרחב הציבורי.