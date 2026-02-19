כיכר השבת
מנהג מבחיל

קנס של 100,000 אירו על ביס אחד? איטליה נפרדת מהמסורת המדממת

חוק חדש ומפתיע שעולה על שולחן הפרלמנט באירופה מעורר סערה סביב הגדרתם מחדש של בעלי חיים מסוימים כחיות מחמד | המהלך הדרמטי מבקש להפסיק מסורות עתיקות של שחיטה וניצול, ולהטיל עונשי מאסר כבדים על מי שימשיך במנהגים המנוגדים למוסר ולחוק המתגבש (חדשות בעולם)

סוסים (צילום: pixabay)

בצעד שמעורר הדים ברחבי אירופה, הוגשה השבוע בפרלמנט ברומא הצעת חוק דרמטית המבקשת לשנות מן היסוד את מעמדם של חמורים וסוסים. החוק החדש, שזוכה לתמיכה רחבה מצד הקואליציה והאופוזיציה באיטליה, שואף להגדיר בעלי חיים אלו כ"חיות מחמד" בלבד, ולאסור על שחיטתם או פגיעה בהם למטרות תעשייה ומאכל.

באיטליה מדובר בשינוי תרבותי מרחיק לכת. חברת הפרלמנט מיקלה ויטוריה ברמבילה, שמובילה את היוזמה, הסבירה כי המהלך נועד להפסיק את הניצול של בעלי החיים הללו ולחנך את הדור הצעיר ליחס של חמלה. לפי הצעת החוק, מי שיעבור על האיסור צפוי לעונשי מאסר של עד שלוש שנים וקנסות כספיים כבדים במיוחד, שיכולים להגיע לעשרות אלפי אירו.

המהלך אינו עובר ללא התנגדות. גורמים שונים באיטליה טוענים כי החוק פוגע במסורות עתיקות של מחוזות מסוימים במדינה, שם נעשה שימוש בבשר זה לאורך דורות. מנגד, הנתונים בשטח מראים כי רוב מוחלט של הציבור האיטלקי – למעלה מ-80% – כבר נמנע מצריכת בשר זה מרצונו בשנים האחרונות, מה שסולל את הדרך לאישור סופי של החוק.

כחלק מהיערכות הממשלה לשינוי, הוקצה תקציב מיוחד של מיליוני אירו שנועד לסייע למגדלים ולבעלי חוות לשנות את אופי פעילותם, כך שיתמקדו בטיפול ובשימור בעלי החיים במקום בשיווקם לתעשייה. מדובר בצעד נוסף בשורה של חוקים אירופיים המבקשים להגדיר מחדש את גבולות המוסר והיחס לבעלי החיים במרחב הציבורי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר