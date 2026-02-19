בעוד הרחובות באיראן בוערים והמשטר מנסה להסתיר את היקף הדיכוי באמצעות ניתוק כמעט מוחלט של האינטרנט, ספגה תעמולת המשטר מכה ישירה בלב השידור הממלכתי. בתחלת השבוע נפרצו מסכי הטלוויזיה ובמשך מספר דקות שודרה כותרת נועזת: "החדשות האמיתיות של המהפכה הלאומית האיראנית".

הפריצה לא הסתפקה בכותרות. הצופים ההמומים ראו על המסך קטעים מנאומיהם של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ושל רזה פהלווי, בנו הגולה של השאה האחרון. פהלווי, שהפך לקול דומיננטי באופוזיציה, נראה בסרטון כשהוא קורא לציבור באופן ישיר למרוד ולהפיל את שלטון אנשי הדת השיעים המנהיגים את המדינה מאז 1979.

האירוע עורר הדים בפרלמנט האיראני; חבר הפרלמנט חמיד רסאי ציין כי הפריצה מוכיחה שהרשויות היו צריכות להקשיב לאזהרותיו המוקדמות של חמינאי, שהתלונן בעבר על "מרחב קיברנטי רפוי" שאינו מבוקר מספיק.

החומרים שהופצו בפריצה כללו מסר סרקסטי המלגלג על ניסיונות הצנזורה של המשטר. בסרטון נאמר:

"חברים יקרים, אני מתחנן בפניכם שלא תצפו בערוץ הלוויין החדש... בבקשה אל תסתכלו, אבל אתם יכולים לראות איך החתול הזה מנגן על הפסנתר בצורה כזו צמאה".

המסר הזה מגיע על רקע השקת ערוץ לוויין חדש של האופוזיציה, שנועד לעקוף את ניתוק האינטרנט ולספק חדשות לציבור מדי ערב בשעה 18:00.

האירוע הדרמטי מתרחש בזמן שבאיראן מדווח על דיכוי אלים במיוחד, כאשר גורם רשמי אישר כי מניין ההרוגים בגל המחאות הנוכחי עלה על 5,000 בני אדם. בעוד המשטר שוקל להחזיר את שירותי האינטרנט "כשמצב האבטחה יאפשר זאת", נראה שהמאבק על התודעה האיראנית עבר אל המסכים בתוך הבתים.