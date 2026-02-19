כיכר השבת
שנייה הרת גורל

תיעוד מפחיד: רוכב האופנוע איבד שליטה באזור הררי ועף אל התהום

רוכב אופנוע איבד שליטה במהלך נסיעה בקטע מפותל בסין, הסתובב ועף אל התהום | תנאי הדרך באזור כוללים פניות חדות ותוואי מאתגר (מעניין)

התאונה הקיצונית
התאונה הקיצונית| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
התאונה הקיצונית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

רוכב אופנוע נפצע לאחר שנפל במהלך טיול רכיבה במחוז יונאן שבדרום-מערב .

התקרית התרחשה בכביש הררי באזור העיר צ’וג’ינג, כאשר לפי התיעוד הרוכב איבד שליטה במהלך נסיעה בקטע מפותל. בסרטון שפורסם ברשת נראה האופנוע סוטה מקו הנסיעה במפתיע, פוגע בשול הדרך והנהג נזרק ממנו אל הקרקע.

מהדיווחים עולה כי תנאי הדרך באזור כוללים פניות חדות ותוואי מאתגר, מאפיינים המוכרים בכבישים ההרריים של יונאן. לא נמסרו פרטים רשמיים על חומרת הפציעות, אך האירוע עורר עניין ברשתות החברתיות לאחר שהצילום מהזירה הופץ וזכה לצפיות רבות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

