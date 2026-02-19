תיעוד מפחיד: רוכב האופנוע איבד שליטה באזור הררי ועף אל התהום

רוכב אופנוע נפצע לאחר שנפל במהלך טיול רכיבה במחוז יונאן שבדרום-מערב סין.

התקרית התרחשה בכביש הררי באזור העיר צ’וג’ינג, כאשר לפי התיעוד הרוכב איבד שליטה במהלך נסיעה בקטע מפותל. בסרטון שפורסם ברשת נראה האופנוע סוטה מקו הנסיעה במפתיע, פוגע בשול הדרך והנהג נזרק ממנו אל הקרקע.

מהדיווחים עולה כי תנאי הדרך באזור כוללים פניות חדות ותוואי מאתגר, מאפיינים המוכרים בכבישים ההרריים של יונאן. לא נמסרו פרטים רשמיים על חומרת הפציעות, אך האירוע עורר עניין ברשתות החברתיות לאחר שהצילום מהזירה הופץ וזכה לצפיות רבות.