חגיגות ראש השנה הירחית בסין הגיעו השבוע לשיא טכנולוגי כאשר עשרות רובוטים הומנואידים תפסו את מרכז הבמה במשדר ה"גאלה" המסורתי של CCTV.

המופע, שנחשב למשדר הנצפה ביותר בעולם, שילב השנה ארבע חברות רובוטיקה סיניות שהציגו יכולות תנועה ודיוק חסרי תקדים. עבור התעשייה המקומית, השולטת בכ-90% מהשוק העולמי, לא היה מדובר רק בבידור, אלא בהפגנת עליונות מול המתחרות מהמערב.

ההתקדמות הטכנולוגית באה לידי ביטוי במעבר מתנועות פשוטות של הליכה וריקוד, שאפיינו את מופעי העבר, לביצועים מורכבים הדורשים שיווי משקל דינמי. "הם ביצעו שגרת אמנויות לחימה מתואמת עם דיוק מרחבי ובקרת קצב בזמן אמת", נכתב באחד הדיווחים, "משמעת עתיקה פוגשת דיוק אלגוריתמי". הרובוטים הדגימו בין היתר סלטות באוויר, היפוכים מהירים וביצוע של סגנון "האגרוף השיכור", המצריך מהמכונה להתאושש מנפילות ולשמור על יציבות במצבים משתנים.

במהלך המשדר הוצגו רובוטים מדגם G1 של חברת Unitree כשהם אוחזים בחרבות ונונצ'קו ומתמרנים במהירות לצד מופיעים צעירים. במקומות אחרים שולבו המכונות במערכונים קומיים ובמטלות של משק בית, כגון הגשת משקאות וקיפול בגדים, במטרה להרגיל את הציבור לנוכחותם כשותפים עתידיים בחיי היומיום. רובוט גדול יותר הופיע לבוש כשריון מיתולוגי כשהוא רכוב על כלב רובוטי, במהלך שנועד להפגין את יכולת נשיאת המשקל והתיאום בין סוגי רובוטים שונים.

לצד ההתלהבות, מומחים ציינו כי המפגן המרהיב משרת את האסטרטגיה הממשלתית של בייג'ינג להפוך למנהיגת הייצור החכם העולמית. אף שחלק מהמבקרים טוענים כי התנועות היו מתוכנתות בקפידה ולא נבעו מהחלטות אוטונומיות לחלוטין, המופע הבהיר כי הטכנולוגיה בשלה למעבר לייצור המוני. חברות הרובוטיקה שהשתתפו במופע נערכות בימים אלו להנפקות ציבוריות בבורסה, והחשיפה למיליארדי צופים נחשבת לצעד שיווקי וכלכלי ראשון במעלה.