חקירה פלילית נפתחה נגד האחראים על תחזוקת מבנה בעיר איוונטייבקה שבמחוז מוסקבה, זאת בעקבות פציעתה של עוברת אורח מגוש קרח שצנח מהגג. האירוע, שהתרחש אמש (ראשון), הוביל לאשפוזה של אישה בת 40 בבית חולים מקומי לצורך קבלת טיפול רפואי.

ועדת החקירות של הפדרציה הרוסית הודיעה כי התיק נפתח בהתאם לסעיף בחוק הפלילי שעניינו מתן שירותים אשר אינם עומדים בתקני הבטיחות הנדרשים לשמירה על חיי הציבור ובריאותו. בהודעה רשמית מסר שירות העיתונות של הארגון כי "גוש קרח נפל מגג מבנה בעיר איוונטייבקה על אישה בת 40. היא אושפזה עם פציעותיה". בשלב זה מבצעים חוקרי המשטרה סדרה של חקירות ופועלים לאתר את זהות העובדים והמנהלים שהיו אמונים על הסרת השלג והקרח מהמבנה המדובר.

המקרה הנוכחי מצטרף לשורת אירועים דומים שנרשמו לאחרונה באזור הבירה הרוסית על רקע מזג האוויר הסוער. יומיים קודם לכן דווח על פציעתה של צעירה בכפר גלאזובו, אשר איבדה שן וסבלה מחבלות בראשה ובזרועה כתוצאה ממפולת שלג מגג בית פרטי. באותה תקרית נפצע גם קטין נוסף ששהה במקום.

נתוני משרד החירום הרוסי מעלים כי מתחילת השנה הנוכחית נהרגו שני בני אדם כתוצאה מנפילת שלג וקרח ממבנים, ו-13 בני אדם נוספים נפצעו. לנוכח הישנות המקרים, פרסמו רשויות החירום קריאה דחופה לבעלי מבנים ולחברות ניהול לבצע ניקוי מיידי של הגגות כדי למנוע פגיעות נוספות בנפש.