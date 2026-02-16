בית משפט בהודו הודיע על גזר דין מוות לשלושה גברים שהורשעו בביצוע מעשים חמורים על שתי נשים, בהן תיירת ישראלית, וברצח של תייר בשנה שעברה.

עונש מוות חייב להיות מאושר על ידי בית המשפט העליון של מדינת קרנטקה בו הוכרז גזר הדין, והוא מוענק במקרים שנחשבים ל״נדירים שבנדירים״.

הפשע התרחש בליל ה-6 במרץ 2025, בסמוך לסנפורה ליד האמפי, לאורך תעלת צד שמאל של הנהר טונגבהדרה. לפי החקירה, הקורבנות - תיירת ישראלית בת 27, מפעילת בית הארחה בת 29 ושלושה תיירים מארצות הברית יצאו לצפות בכוכבים ליד אגם סנפור, כארבעה קילומטרים מאתר המורשת העולמית של אונסק"ו.

לפי התלונה שהוגשה על ידי בעלת בית ההארחה, שלושת החשודים הגיעו על אופנוע ובתחילה ביקשו הוראות להגיע לתחנת דלק. לאחר מכן דרשו כסף מהקבוצה, וכאשר התיירים סירבו, המצב הסלים.

המשטרה דיווחה כי התוקפים תקפו את הקבוצה ודחפו את שלושת הגברים לתעלה. שניים מהם הצליחו לשחות ולהיחלץ, ופונו לאחר מכן לבית החולים, ואחד טבע ונמצא ללא רוח חיים למחרת בבוקר, מה שהוביל להוספת אישום ברצח בתיק.

המשטרה פתחה במרדף אחר החשודים זמן קצר לאחר המתקפה והשלושה נעצרו בתוך ימים ספורים.