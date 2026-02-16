בעוד מטוסי ההפצצה הרוסיים מדגם Tu-95MS נערכים למתקפות נוספות בשמי אוקראינה, האמת המרה על מחיר הדמים נחשפת דווקא ממעוף הציפור. תמונות לוויין בלעדיות חושפות מציאות מצמררת: בתי הקברות הצבאיים ברחבי רוסיה ובחצי האי קרים התרחבו בממדים "מדהימים" מאז תחילת הפלישה.

הנתונים שנחשפים מציירים תמונה של קריסה אנושית. יחידות עילית, מהצנחנים ועד שכירי החרב של "ואגנר", ספגו אבידות כה כבדות, עד ששטחי הקבורה הצמודים לבסיסיהן גדלו ללא היכר. המצב הפך כה רגיש עבור הקרמלין, עד שמנוע החיפוש הרוסי "יאנדקס" (Yandex) החל לטשטש בתי קברות במפות הדיגיטליות שלו, והוא מתייחס אליהם כאל מתקנים צבאיים סודיים לכל דבר.

עם הערכות המדברות על מאות אלפי ואף למעלה ממיליון נפגעים, מומחי מודיעין טוענים כי רוסיה אף מפקירה גופות בשטח כדי להסתיר את היקף האסון מהציבור ולחסוך בתשלומי פיצויים. כפי שהזהיר מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה: "הרוסים צריכים לדעת שהמתים יגיעו עד מוסקבה". בעוד המלחמה נמשכת, נראה כי האדמה הרוסית פשוט הולכת ואוזלת.