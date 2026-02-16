כיכר השבת
אסור לצלם

ערי המתים: הלוויין חושף את הסוד המדמם שרוסיה מנסה למחוק מהמפה

סוד שמסתתר מאחורי הפיקסלים: למה מנוע החיפוש הרוסי "יאנדקס" התחיל לפתע לטשטש בתי קברות אזרחיים ולהתייחס אליהם כאל מתקנים צבאיים סודיים? (חדשות בעולם)

הדמייה של תמונת הלווין שרוסיה מטשטשת

בעוד מטוסי ההפצצה הרוסיים מדגם Tu-95MS נערכים למתקפות נוספות בשמי אוקראינה, האמת המרה על מחיר הדמים נחשפת דווקא ממעוף הציפור. תמונות לוויין בלעדיות חושפות מציאות מצמררת: בתי הקברות הצבאיים ברחבי ובחצי האי קרים התרחבו בממדים "מדהימים" מאז תחילת הפלישה.

הנתונים שנחשפים מציירים תמונה של קריסה אנושית. יחידות עילית, מהצנחנים ועד שכירי החרב של "ואגנר", ספגו אבידות כה כבדות, עד ששטחי הקבורה הצמודים לבסיסיהן גדלו ללא היכר. המצב הפך כה רגיש עבור הקרמלין, עד שמנוע החיפוש הרוסי "יאנדקס" (Yandex) החל לטשטש בתי קברות במפות הדיגיטליות שלו, והוא מתייחס אליהם כאל מתקנים צבאיים סודיים לכל דבר.

עם הערכות המדברות על מאות אלפי ואף למעלה ממיליון נפגעים, מומחי מודיעין טוענים כי רוסיה אף מפקירה גופות בשטח כדי להסתיר את היקף האסון מהציבור ולחסוך בתשלומי פיצויים. כפי שהזהיר מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה: "הרוסים צריכים לדעת שהמתים יגיעו עד מוסקבה". בעוד המלחמה נמשכת, נראה כי האדמה הרוסית פשוט הולכת ואוזלת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר