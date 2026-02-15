שיעור הישרדות מצמרר: התיעוד של הקופים היתומים מול הנחש

תיעוד יוצא דופן ממרכז שיקום בבורנאו הפך וויראלי, כשהוא מציג קבוצת קופי אורנגאוטן צעירים במצב של בהלה גלויה. בסרטון, שצבר מיליוני צפיות, נראים הקופים כשהם נצמדים זה לזה בחרדה, מתחבקים בחוזקה ומטפסים במהירות אל צמרות העצים כדי להימלט ממה שנתפס בעיניהם כאיום קטלני.

המראות שבהם הקופים נראים מבוהלים וחסרי אונים הם למעשה חלק משיעור מתוכנן ב"בית הספר לג'ונגל". מדובר בקופים יתומים שאיבדו את אמותיהם בנסיבות טרגיות, לרוב בשל הרס בתי גידול או ציד. בטבע, האורנגאוטן הצעיר נשאר לצד אמו במשך כ-8-9 שנים, במהלכן היא מלמדת אותו כל מה שנחוץ להישרדות. ללא האם שתשמש מודל לחיקוי, הקופים היתומים הללו חסרים את המיומנות הקריטית ביותר: הפחד מנחשים.

מתברר שאף על פי שקופי האורנגאוטן מזהים נחשים באופן אינסטינקטיבי, הפחד מהם הוא מיומנות נרכשת בלבד. כדי למלא את מקום האם, המטפלים האנושיים משתמשים בנחשי גומי או פלסטיק המוסתרים תחת עלים וענפים. כאשר ה"נחש" נחשף, המטפלים מציגים תגובה דרמטית של בהלה ותקיפה כדי להמחיש לקופים שהזוחל הוא סכנה שיש להימנע ממנה.

התיעוד עורר תגובות רבות ברשת; בעוד שחלק מהגולשים תהו אם המראות שבהם הקופים נראים מבוהלים מעידים על טראומה, הארגונים המטפלים מדגישים כי זהו כלי קריטי להישרדותם. עבור יתומים אלו, הלמידה לפחד מהנחש, גם אם היא כרוכה ברגעים של מצוקה, היא הסיכוי היחיד שלהם לשרוד ולהתרבות לאחר שישוחררו חזרה אל מעמקי הג'ונגל האינדונזי.