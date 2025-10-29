אמש (יום שלישי) התהפכה במיסיסיפי משאית שהובילה 21 קופי רזוס שהיו בדרכם למתקן ניסויים בפלורידה, מה שגרם לבריחתם של מספר פרימטים.

בעקבות האירוע, מיהרה מחלקת השריף של מחוז ג'ספר לפרסם אזהרה דרמטית לציבור. הרשויות המקומיות הזהירו כי הקופים שוקלים כ-40 ליברות, הם "תוקפניים לבני אדם" וכי הם נושאים "הפטיטיס C, הרפס ו-COVID".

המחלקה דרשה מהציבור "לא להתקרב לקופים" אם יראו אותם, וציינה כי דרוש ציוד מגן אישי (PPE) כדי לטפל בחיות. המידע המדאיג הזה, לפיו הקופים מסוכנים ומחייבים שימוש בציוד מגן אישי, הגיע במקור מנהג המשאית שהוביל אותם.

התפנית המפתיעה בפרשה התרחשה כאשר אוניברסיטת טוליין, ממנה הגיעו הקופים, פרסמה הצהרה הסותרת לחלוטין את אזהרת השריף. האוניברסיטה הבהירה כי הקופים, שאותם סיפקה לגופים אחרים למטרות קידום "תגלית מדעית", שייכים ל"ישות אחרת" וכי הם "לא נחשפו לשום גורם זיהומי". טוליין, שהבהירה כי הפרימטים "אינם מדבקים" וכי הם לא הועברו על ידה בפועל, הודיעה כי היא משתפת פעולה עם הרשויות ושולחת צוות של מומחי טיפול בבעלי חיים כדי לסייע.

למרות הסתירה הדרמטית בנתונים על מצבם הבריאותי, מחלקת השריף פרסמה עדכון מאוחר יותר באותו יום, שבו נכתב כי "כל הקופים הנמלטים, למעט אחד, הושמדו". הרשויות המשיכו בחיפושים אחר קוף הרזוס היחיד שנותר חופשי, יחד עם רשות חיות הבר והדיג של מיסיסיפי וחברת סילוק בעלי חיים. השריף ציין כי ננקטו הצעדים המתאימים לאחר שקיבלו את המידע על המסוכנות מהאדם שהוביל את הקופים.