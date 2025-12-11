חיילים איראניים ומשמרות המהפכה ( צילום: שאטרסטוק shutterstock )

גל של אירועים ביטחוניים מטלטל את מחוז סיסתאן ובלוצ'סטאן שבדרום-מזרח איראן: ארגון בלוצ'י חמוש חדש יחסית, המכונה "חזית הלוחמים העממיים", נטל אחריות לפיגוע ירי קטלני נגד כוח של משמרות המהפכה סמוך לזאהדן. כך דווח היום (חמישי) על ידי ארגון זכויות האדם הבלוצ'י "האלווַש".

על פי הודעת הארגון, המתקפה בוצעה "כפעולת תגמול" ישירה על חלקם של כוחות הביטחון בדיכוי האלים של התושבים הבלוצ'ים באזור. דובר הארגון טען כי תקפו את רכבו של מפקד היחידה וכי ארבעה אנשי משמרות המהפכה נהרגו ועוד כמה נפצעו. דיווחי התקשורת האיראנית הממסדית אישרו תחילה שלושה הרוגים, ועדכנו לאחר מכן לארבעה הרוגים ושלושה פצועים.

הצבא האיראני ( צילום: התקשורת באיראן המקורבת למשמרות המהפכה )