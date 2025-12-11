כיכר השבת
האם המוסד מעורב?

האיראנים המומים: ארגון חדש משתק את משמרות המהפכה באיומי פיגועים

"חזית הלוחמים העממיים" נטלה אחריות למתקפת הירי סמוך לזאהדן – ארבעה אנשי משמרות המהפכה נהרגו; ההודעה: "פעולת תגמול על דיכוי התושבים הבלוצ'ים הסונים" (העולם הערבי)

חיילים איראניים ומשמרות המהפכה (צילום: שאטרסטוק shutterstock)

גל של אירועים ביטחוניים מטלטל את מחוז סיסתאן ובלוצ'סטאן שבדרום-מזרח : ארגון בלוצ'י חמוש חדש יחסית, המכונה "חזית הלוחמים העממיים", נטל אחריות לפיגוע ירי קטלני נגד כוח של משמרות המהפכה סמוך לזאהדן. כך דווח היום (חמישי) על ידי ארגון זכויות האדם הבלוצ'י "האלווַש".

על פי הודעת הארגון, המתקפה בוצעה "כפעולת תגמול" ישירה על חלקם של כוחות הביטחון בדיכוי האלים של התושבים הבלוצ'ים באזור. דובר הארגון טען כי תקפו את רכבו של מפקד היחידה וכי ארבעה אנשי משמרות המהפכה נהרגו ועוד כמה נפצעו. דיווחי התקשורת האיראנית הממסדית אישרו תחילה שלושה הרוגים, ועדכנו לאחר מכן לארבעה הרוגים ושלושה פצועים.

הצבא האיראני (צילום: התקשורת באיראן המקורבת למשמרות המהפכה)

סיסתאן ובלוצ'סטאן: המחוז הנפיץ ביותר של איראן

המחוז סיסתאן ובלוצ'סטאן , הגובל בפקיסטן ואפגניסטן, נחשב זה שנים לאחד האזורים הנפיצים והסוערים ביותר באיראן. המחוז, שבו שוכן מיעוט בלוצ'י סוני ענִי ומוזנח, מהווה כר פורה לפיגועים חוזרים ונשנים נגד כוחות ביטחון ואתרים ממשלתיים של המשטר השיעי בטהרן.

דפוס פעולה: רק לאחרונה אירע במקום פיגוע גדול בבית משפט בזאהדן, שאחריותו נלקחה על ידי ארגון סוני בלוצ'י אחר, ג'ייש אל-עדל.

ההיגיון של ה החדש: אנשי "חזית הלוחמים העממיים" מציגים את עצמם כמגִנֵי המיעוט הבלוצ'י מול דיכוי, אפליה ואלימות של משמרות המהפכה. הם טוענים להזנחה כלכלית ואפליה אתנית ודתית, ומשתמשים בכך להצדקת פיגועים נגד יעדים צבאיים וביטחוניים.

מבחינת טהרן, לעומת זאת, מדובר בארגון טרור בדלני וג'יהאדיסטי, הפועל נגד יציבות המדינה. גל הפיגועים הזה מדגיש את האיום הכפול הניצב בפני המשטר – מלחמה אזורית לצד מלחמת גרילה פנימית של מיעוטים מדוכאים.

כעת רק מרחפת השאלה: האם סוכני המוסד הישראלי בוחשים במדינת האויב המשוסעת ומעורבים בכאב הראש החדש למשמרות המהפכה?

