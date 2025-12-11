במהלך דיון בוועדה לביטחון המולדת של בית הנבחרים האמריקאי, חבר הקונגרס הדמוקרטי הבכיר בני תומפסון ממיסיסיפי ספג ביקורת חריפה, לאחר שכינה את הירי על שני חיילי המשמר הלאומי בוושינגטון "תאונה מצערת".

החיילת שרה בקסטרום נהרגה, והחייל אנדרו וולף נפצע קשה במהלך התקרית, על פי החשד בידי רהמנוללה לקנוואל, פליט אפגני המתגורר בוושינגטון.

בדיון שנערך תחת הכותרת "איומים עולמיים על המולדת", פנה תומפסון למזכירה לבטחון המולדת, קריסטי נואם, ושאל מי אישר את בדיקת הרקע של לקנוואל החשוד ברצח לפני שנכנס למדינה. תומפסון אמר לנואם, "גברתי המזכירה, את מתייחסת לתאונה המצערת שקרתה כאשר חיילת המשמר הלאומי נהרגה."

נואם השיבה מיד, "אתה חושב שזה היה תאונה מצערת? זה היה פיגוע טרור." תומפסון הניף את ידו לאות שהוא מבקש להשלים את דבריו, ונואם הוסיפה, "הוא ירה בראש חיילי המשמר הלאומי שלנו."

תומפסון, שנראה מתוסכל, פנה ליו"ר הוועדה, אנדרו גארברינו, כדי שייתן לו אפשרות להשיב, והוסיף, "זו הייתה סיטואציה מצערת, אבל האשמת את ג'ו ביידן בלבד. אני רוצה לדעת מי אישר את בקשת המקלט של אותו אדם."

נואם השיבה כי לקנוואל היה אחד מאלפי האפגנים שהתקבלו דרך תוכניות לקליטות מהגרים, תוכניות שבמסגרתן, על פי קודמו אלחנדרו מאיורקס, הובטחה בדיקה מלאה לנכנסים. נואם הדגישה כי "כל בקשת מקלט אמורה לעבור בדיקה שנתית, והממשל של ביידן לא עשה זאת – הם בדקו את האדם הזה, אפשרו לו להיכנס למדינה, ולא פעלו כראוי."

תומפסון חזר על שאלתו מי נתן את האישור הסופי לבקשתו של לקנוואל, ונואם חזרה על תגובתה. תומפסון טען כי לדעתו הממשל של טראמפ אישר את בקשת המקלט.