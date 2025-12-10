כיכר השבת
תפיסה יוצאת דופן

חבילה חגיגית: הסוהרים הופתעו ממה שהתגלה ברחפן שהוברח לשטח הכלא 

בחצר בית הסוהר "לי" בדרום קרוליינה, הבחין סוהר ברחפן שהשליך חבילה חשודה לשטח המוסד | בתוך החבילה נמצאה ארוחה עמוסה | דוברת שירות בתי הסוהר, כריסטי שיין, ציינה כי "אפשר לנחש שהאסירים שציפו לחבילה יצאו קצת ‘עצבניים’" (בעולם)

הממצאים שנתפסו ברחפן (צילום: South Carolina Police Department)

בשעת בוקר מוקדמת הבחין סוהר בחצר בית הסוהר "לי" בדרום קרוליינה ברחפן שהשליך חבילה חשודה לשטח המוסד. בתוך החבילה נמצאה ארוחה מפתיעה במיוחד: סטייק טרי שעדיין היה באריזת הסופר, צבתות של בשר סרטן, תיבול, שקיות קטנות של מריחואנה וכמה קרטוני סיגריות.

דוברת שירות בתי הסוהר של דרום קרוליינה, כריסטי שיין, התייחסה לאירוע בהומור וציינה כי "אפשר לנחש שהאסירים שציפו לחבילה יצאו קצת ‘עצבניים’". על פי הגורמים הרשמיים, נפתחה חקירה מלאה בנושא, אך נכון לעכשיו אין עצורים.

המאבק בכניסת אספקה אסורה לבית הכלא המדובר הוא בלתי-פוסק. בעבר היו משליכים חבילות של טלפונים, סמים ומוצרים אסורים נוספים מעבר לגדר, ואף משתמשים ברוגטקות ובאמצעים מאולתרים אחרים.

כתוצאה מכך הוגבהו הגדרות ונוספה רשת עליונה. אך כשאותם ניסיונות נחסמו, המבריחים עברו להשתמש ברחפנים - מה שהפך את הפיקוח בחצר הכלא ומחוצה לו למרוץ בלתי-פוסק אחר כל כלי טיס זעיר.

על פי החוק בדרום קרוליינה, עצם הטסת רחפן סמוך לבית סוהר נחשבת עבירה פלילית שעונשה עד 30 ימי מאסר. הטלת חפצים אסורים לתוך שטח הכלא מוגדרת כפשע חמור, שעלול להוביל לעונש מאסר של עד 10 שנים.

