נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי ארה"ב השתלטה על מכלית נפט הגדולה ביותר של ונצואלה.

ההשתלטות בוצעה על ידי משמר החופים של ארה"ב, יחד עם ה-FBI, בסיוע משרד המלחמה. בארה"ב פרסמו לפנות בוקר את התיעוד הדרמטי מרגע ההשתלטות.

כזכור, אמש הודיע הנשיא דונלד טראמפ בהודעה רשמית: "תפסנו זה עתה מכלית מול חופי ונצואלה. מכלית גדולה, גדולה מאוד, הגדולה ביותר אי פעם שנתפסה".

הנשיא הוסיף תוך איום מרומז: "דברים נוספים מתרחשים, אתם עוד תראו זאת בהמשך ותדברו על כך עם אנשים אחרים".

ההחרמה החרפה משמעותית נוספת במתיחות מול ממשלתו של ניקולאס מדורו, שכבר נתונה לרשימת סנקציות נרחבת מצד וושינגטון על מגזר הנפט של המדינה.

טראמפ איים רק לאחרונה על נשיא וניצואלה כי "ימיו של מדורו ספורים", וסירב לשלול אפשרות של פעולה צבאית קרקעית בונצואלה. כשנשאל על כך בראיון לפוליטיקו, השיב: "אני לא רוצה לשלול ולא לאשר. אני לא מדבר על זה".

כזכור, בתחילת השבוע דווח כי ממשל טראמפ מכין בחשאי תוכניות מפורטות לפעולה אמריקנית מיידית במקרה של הדחתו של ניקולס מדורו, מנהיג ונצואלה. זאת, חודשים לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הציב איומים חוזרים ונשנים נגד מדורו והזיז אלפי חיילים וקבוצת תקיפה של נושאת מטוסים לקריביים.

התוכניות נשמרות במעגל סגור בבית הלבן, כך על פי שני בכירים בממשל ומקור נוסף המכיר את הדיונים ששוחחו עם רשת CNN. התכנון הפנימי נחשב לאיתות ברור לכך שטראמפ שוקל לאלץ את מדורו לעזוב, אף שרשמית הפריסה הצבאית נועדה להפחית את זרימת הסמים לארצות הברית.