צ'רלי קירק, האקטיביסט השמרני הנודע ומייסד Turning Point USA, שחייו נקטעו בהתנקשות בספטמבר האחרון בגיל 31, מותיר אחריו מסר אחרון בספרו שפורסם לאחר מותו: "עצור, בשם אלוקים: למה כיבוד השבת ישנה את חייך". הספר, שקירק סיים לכתוב שבועות לפני רציחתו, יצא לאור בשבוע האחרון.

הספר הוא "מניפסט נגד המכונה של החיים המודרניים" והוא קורא לשוב לחוקת השבת כדרך להילחם ב"רעש הבלתי פוסק והחיפזון הבלתי נגמר" ששדדו את השמחה והמנוחה.

קירק טען כי השבת חיונית לפריחת הנפש האנושית ואינה רק מסורת, אלא "קצב מחייה מחדש". מטרתו המרכזית הייתה להביא את האנושות כולה חזרה לרעיון המנוחה ליום שלם. הוא פנה בספרו להורה המותש, לסטודנט החרד ולמנהל השחוק, והבטיח כי כיבוד השבת יסייע בהפחתת חרדה ודיכאון ובריפוי פצעי החברה המודרנית.

הרקע לספר נעוץ בהתנסותו האישית של קירק, שהחל לשמור "שבת יהודית" ללא טכנולוגיה (משישי בערב עד שבת בערב) בשנת 2021, לאחר שאיש דת נוצרי שכנע אותו בכך.

קירק העיד כי כיבוי הטלפון הנייד שלו ליממה הפך לברכה אינסופית. אף על פי שיהודים ימניים רבים ראו בכך סימן להערכתו ליהדות ולערכים "יהודיים-נוצריים" משותפים, מבקרים טוענים כי קירק שאף להצדיק את קיום השבת כ"מצווה נוצרית", תוך שהוא דוחה את הרעיון שזו מצווה יהודית שאינה חלה על נוצרים.

מבחינה תיאולוגית, קירק נדרש להגדיר מחדש את השבת הנוצרית כדי שתהיה מקובלת בזרמים שמרניים בנצרות. עבור רבים, אימוץ נוהגים יהודיים על ידי נוצרים בדרך זו נתפס כטשטוש גבולות שעלול למחוק את ייחודיות היהדות. המבקרים טוענים כי קירק לא הצליח להעריך את היהודים או את היהדות בזכות עצמם, אלא רק אם הם עשו "בהקשר של הנצרות".

אלמנתו של קירק, אריקה קירק, כיום מנכ"לית TPUSA, הדגישה כי החיבור של צ'רלי לספר היה עמוק, וכי "הוא לא רק כתב את הספר הזה. הוא חי אותו". היא הוסיפה כי המילים בספר הן עדות חיה לאמונותיו וכי זהו "המסר האחרון" שלו לעולם, המבקש להוביל את הקוראים קרוב יותר לאלוקים. היא ציינה כי עבודתו של קירק על הספר הייתה "עבודת אהבה אמיתית" והוא האמין כי זו עבודתו שתשנה את חייהם של הקוראים ביותר.