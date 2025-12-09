מזכירת ביטחון המולדת של ארצות הברית, קריסטי נואם, תקפה את ראש עיריית ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני, לאחר שהעלה סרטון בו נתן לתושבים עצות כיצד להימנע ממגע עם סוכני ההגירה והמבצעים של שירות ההגירה והאכיפה (ICE).

נואם ציינה בראיון לפוקס ניוז כי כראש עיר ממדאני עלול "להפר את החוקה" בכך שהוא נותן עצות על איך להימנע מאכיפת החוק, ואיך לעבור על החוק מבלי להיתפס.

מזכירת ביטחון המולדת הדגישה כי פוליטיקאים אמורים לשמש דוגמה ולהוביל בכבוד. "לא היינו מגדלים את ילדינו להתנהג כפי שהם מתנהגים", התבטאה. "היינו מתביישים בהתנהגותם של מבוגרים אלו, שאמורים להיות מהמובילים והטובים במדינה, ותפקידם להגן על החוקה ועל חירויות המדינה."

בסיום דבריה, נואם קראה לפוליטיקאים לשפר את דרכם ולהציע שינוי בחוק אם אינם מסכימים עמו: "אם פוליטיקאים אינם אוהבים את החוק, אז שילכו וישנו אותו. זו עבודתכם – לנהל דיון, לפתח הבנה וליצור חוק שמעמיד את אמריקה בראש."

ממדאני פרסם את הסרטון השנוי במחלוקת ביום ראשון, ובו הציג את זכויות תושבי ניו יורק במפגשים עם סוכני ICE, לאחר פשיטה של סוכנות ההגירה במנהטן. הוא התחייב שממשלתו תגן על קהילות המהגרים, תוך שמירה על הזכות החוקתית להפגין בעיר.

במסגרת הסרטון, ממדאני אמר: "כראש עיר, אני אגן על זכויות כל תושב ניו יורק, כולל יותר מ-3 מיליון מהגרים שמכנים את העיר הזו ביתם. אך כולנו יכולים לעמוד מול ICE אם נדע את הזכויות שלנו."

הוא העניק הנחיות למי שעלול להיתקל בסוכני ההגירה, וציין כי סוכנים אינם יכולים להיכנס למרחבים פרטיים כמו בתים, בתי ספר או אזורים פרטיים במקום העבודה ללא צו שיפוטי חתום על ידי שופט. לדבריו, במידה ואין צו כזה, תושבים רשאים לסרב ולסגור את הדלת בפני הסוכנים.