דברה טייס, אמו של אוסטין טייס, עיתונאי אמריקני הנעדר בסוריה מזה 13 שנה, פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה לאפשר לה לעיין במידע המודיעיני שאספה ישראל על גורל בנה.

הבקשה הדרמטית נמסרה במסגרת ריאיון ל-N12, שם העניקה האם משקל מיוחד ליכולותיה של ישראל: "זה לא סוד שלממשלת ישראל יש את שירותי המודיעין הטובים בעולם". היא הוסיפה כי כיוון שהממשל האמריקני גילה פתיחות ושיתף אותה בכל המידע המסווג שברשותו, היא מצפה שגם ממשלת ישראל תנהג באופן דומה. "אנחנו מבקשים מראש הממשלה נתניהו להזמין אותנו לישראל כדי לעיין בכל החומר המודיעיני שיש לממשלת ישראל בנוגע לבני, אוסטין טייס", אמרה טייס.

אוסטין טייס נחטף בשנת 2012, עת סיקר את מלחמת האזרחים בסוריה. קהילת המודיעין האמריקנית סבורה כי גורמים במשטר אסד החזיקו בו. לאחר קריסת המשטר הסורי לפני כשנה, חודש החיפוש אחר טייס.

המשפחה מקווה כי המודיעין הישראלי מחזיק במידע עדכני יותר, או במידע שהגיע ממקורות שהיו בתוך משטר אסד וכיום נמצאים בגלות. המידע העדכני ביותר שהיה בידי קהילת המודיעין האמריקנית על מקום הימצאו של טייס היה מאוקטובר 2024, שישה שבועות לפני קריסת משטר אסד, כך לפי דיווח ב'12'.

אמו של טייס כבר עיינה בעבר בדיווחים גולמיים של המודיעין האמריקני, לאחר שראש המודיעין הלאומי טולסי גאברד אישרה זאת באפריל. לפי מקור המעורה בפרטים שציטט העיתונאי ברק רביד, במהלך שהות של למעלה מ-15 שעות במתקן ליד וושינגטון ועיון בקלסרים עבים, קראה המשפחה אין-ספור דיווחים שמקורם בשירותי המודיעין של ישראל.

בכירים ישראלים אישרו כי המודיעין הישראלי אסף מידע על אוסטין טייס לאורך השנים ושיתף אותו באופן סדיר עם עמיתיו האמריקנים. סגן אלוף במילואים אבי כאלו, ששימש כראש מחלקת שבויים ונעדרים באגף המודיעין, אמר כי נתקבלו אינדיקציות למעורבות מנגנוני הביטחון הסוריים תחת משטר אסד, ומידע זה שותף עם קהילת המודיעין האמריקנית וסייע בגיבוש הערכת מצב.

הבקשה הנוכחית מגיעה לאחר התכתבות קודמת שהתנהלה בדצמבר האחרון בין דברה טייס לבין ראש הממשלה נתניהו. אז כתבה לו טייס שיש בידיה "מידע מהימן" שבנה עשוי להימצא בכלא סמוך לדמשק, וביקשה להשהות תקיפות ישראליות באזור. נתניהו השיב במכתב והבטיח שצה"ל אינו מבצע תקיפות אוויריות באזורים בסוריה שבהם אוסטין טייס עשוי להימצא.