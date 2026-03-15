מזדהה עם המשטר? החולצה של מקרון משגעת את הרשת 

בצרפת מתקיימות היום (ראשון) הבחירות לראשות העיר ברחבי הרפובליקה.

גם נשיא צרפת עמנואל מקרון יצא מוקדם יותר עם רעייתו להצבעה באזור מגוריו, כאשר חדי עין שמו לב לפרט שתפס את תשומת ליבם: חולצתו של נשיא המדינה שדומה באופן מחשיד לחולצותיהם של האייתולות.

החולצה עם הצווארון המוגבה מזכירה באופן מחשיד את זו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י או בכירי משטר אחרים שכך נראה צווארון חולצתם.

איש הימין בצרפת ז'ילבר קולאר הגיב בהומור לבחירה האופנתית של הנשיא:

"וואו! איזו חולצה יפה בסגנון איראני ללבוש לקלפיות! אין לי מילים!", כתב בציניות איש הימין.

בפוסט אחר שהתייחס לחולצתו של מקרון נכתב: "בחירתו של עמנואל ביום הבחירות המוניציפליות הזה בלה טוקה היא מדהימה, חסרת תקדים: צווארון חולצתו מזכיר את המדים שלבשו המולות ( ). מילה על כך, אמריקאים, ישראלים? מפתיע, לא? פרובוקציה? הסחת דעת?", תהה המשתמש.