"יד ארוכה" בתימן: המבצר הסודי של החות'ים הושמד בדיוק קטלני

מתחת לרדאר של ההצהרות הרשמיות, סדרת פיצוצים מסתוריים מרעידה בשבועות האחרונים את מעוזי החות'ים בתימן ופוגעת ב"עצבים החשופים" של ציר הרשע. באחד הלילות לפני כארבעה שבועות, מתחם ג'בל עתאן המבוצר – הלב הפועם של מערך הטילים החות'י – הפך לזירת הרס בלהבות.

בעוד העשן מיתמר מעל צנעא, השתיקה הרועמת של הארגון ושל המדינות החשודות בביצוע המעשה, מלמדת על מבצע ממוקד ומתוחכם שנועד לשתק את יכולת האיום על נתיבי השיט העולמיים. פגיעה בליבה האסטרטגית: מצנעא ועד מוקיירס התקיפה בג'בל עתאן לא הייתה רק פגיעה במחסן נשק, אלא פגיעה בתשתית תת-קרקעית מבוצרת ששימשה כמרכז פיקוד ושליטה. על פי דיווחים זרים, היעד המרכזי היה חדר מבצעים סודי ששימש לתיאום מבצעי בין איראן לבין שלוחותיה בלבנון, עיראק ותימן. מיד לאחר הפיצוץ, הוחשכו שירותי האינטרנט באזור, ככל הנראה בניסיון חות'י נואש לבלום פריצות סייבר שליוו את התקיפה הפיזית. מכונת נקמה גאונית: למהנדס סיני נמאס מהשכנים המרעישים שלו דני שפיץ | 12:21 כשבוע קודם לכן, ספג הארגון מכה כואבת נוספת באזור מוקיירס שבדרום המדינה. האתר, הנהנה מיתרון טופוגרפי של הרים בגובה 2,200 מטר, מהווה נקודת מפתח להרכבת כטב"מים וטילים בליסטיים. משם, במרחק נגיעה ממיצר באב אל-מנדב, משגרים החות'ים את ה"נחילים" המאיימים על חופש השייט בים הערבי.

מי עומד מאחורי "מבצע הצללים"?

השתיקה של ישראל, ארצות הברית ואיחוד האמירויות – לצד חוסר היכולת המוכחת של ממשלת תימן לבצע תקיפות כה מדויקות בעומק האויב – מחזקת את ההערכה כי מדובר בשילוב זרועות חיצוני. המטרה ברורה: צמצום משמעותי של היכולת החות'ית לשבש את התנועה הימית באמצעים "זולים" כמו רחפנים מתאבדים וטילים קצרי טווח.

כזכור, בישראל חוששים כבר זמן רב כי החות'ים בתימן יחסמו את מצר באב אל מנדב בשירות איראן, בצעד שיהווה כעין "תג מחיר" על המצור האמריקני על מצרי הורמוז. על פי דיווחים, ישראל נמצאת בקשר הדוק עם מדינות באזור במטרה לוודא שהחות'ים לא מתכוונים לשבש שוב את חופש השיט בים סוף ובאזור מפרץ עדן.

הסלמה שקטה אך קטלנית

האירועים הללו משקפים הסלמה שקטה אך קטלנית במאבק הבין-גושי. פגיעה בחדרי המבצעים המשותפים לאיראן ולשלוחותיה היא מסר חד-משמעי: גם המעוזים המבוצרים ביותר בתימן אינם חסינים.

יצוין כי בחודשים האחרונים, החות'ים מאיימים על ישראל בתגובה לפעילות בלבנון, ובכירי הארגון הצהירו כי ההסלמה "לא תשאר ללא תגובה". עם זאת, נראה כי היכולת המבצעית שלהם נפגעת באופן משמעותי מהתקיפות המסתוריות.

בינתיים, ממשל טראמפ מתמקד בניסיונות דיפלומטיים לסיום המערכה עם איראן, תוך שהוא שוקל צעדים אסטרטגיים נוספים באזור. על פי דיווחים, ארצות הברית בוחנת אפשרות לחדש יחסים עם אריתריאה בשל החשיבות האסטרטגית של קו החוף הארוך שלה מול תימן.

עדכונים נוספים בהמשך.